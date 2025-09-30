陽光行動／以捷運站為起點 打造遮蔭廊帶

八月盛夏走出捷運站總是揮汗如雨，出捷運沿路擋烈日的遮簷成了「步行城市」關鍵。聯合報與成大建築與氣候研究室首度實測北中南三大捷運站出口，發現若缺乏遮蔭，行人的體感溫度激增，比起有樹蔭的地方，步行速率也會加快。

成大建築學系教授林子平解讀此結果與國際研究主流一致，當人感到高溫不適的時候，往往會加快腳步盡快離開；步伐輕鬆緩慢，則代表舒適，甚至能沿路賞景。

有無遮蔭 體感溫度可相差逾十度

八月六日上午十時廿分，實測團隊同步在台北捷運忠孝新生站、台中捷運市政府站和高雄輕軌美術館站實測，三地當時氣溫分別是攝氏卅一度、卅一點八度、卅點六度。忠孝新生站四號出入口站外即台北科技大學，步行動線有高大喬木與不少植栽，測出體感溫度卅二點二度；反向的二號出口外部是毫無遮蔭的高曝曬環境，體感溫度高達四十五點七度，相差十三點五度。

台中市政府站一號出入口站外步行動線，往台中林皇宮、鄰近台灣大道沿路的人行道有較多行道樹，體感溫度三十四點六度，反向到台灣大道與文心路轉角處空曠無遮蔭，高達四十七點八度。高雄輕軌出了美術館站臨美術館路，出站往右的人行道有整排瘦高的喬木，綠蔭下的體感溫度卅三點六度；反向往馬路直行則無遮蔭，體感溫度也達四十六點一度，差距懸殊。

高溫曝曬 行人每分鐘步伐快十步

團隊在北市忠孝新生站測行人步行速率，四號出口有遮蔭處的平均速度每秒一點三三公尺，但二號出口曝曬處則是每秒一點四六公尺，比起有樹蔭的地方，人們每分鐘步伐快了十步。

「別讓捷運出口成為高溫的起點、遮蔭的孤島。」林子平表示，城市發展已朝大眾運輸導向發展，因應都市熱島與極端天氣，民眾走出捷運站，應免於暴露在高度熱壓力之下，提高移動路徑的舒適度至關重要；但從這次實測發現，這方面的規畫仍遠遠不足。

星捷運站 方圓四百米遮廊不中斷

林子平以新加坡為例，公共運輸建設的初期規畫就有系統性安排，核心商業區、住商混合區、捷運站方圓四百公尺內，不只要設計騎樓，捷運站至四百公尺內學校、醫院、商業空間的路徑，也要有不能中斷的遮廊。

林子平表示，台灣夏季的高溫環境不亞於新加坡，亟待政府及早規畫。