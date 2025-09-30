聽新聞
陽光行動／上上下下 走在台南騎樓如登山

聯合報／ 記者林伯驊謝進盛吳淑玲黃瑞典鄭朝陽／專題報導

台南自詡是國際觀光城市，步行空間卻極不友善，觀光熱點的原市區街道騎樓高低落差大，遊客抱怨走一小段路上上下下比登山還累，提行李箱更如健身，輪椅、嬰兒車寸步難行，常被逼上馬路與車爭道。

台南舊市區屬低矮丘陵地勢，騎樓長年未整平。七月盛夏高溫達攝氏卅八度，本報採訪團隊推行動不便的傷者坐著輪椅，實測公園路、民族路及北門路等景點密集、遊客眾多的路段，不少民眾怕曬走騎樓，但幾乎每家店面騎樓都有高低差，一路上不斷上上下下，有的落差逾五十公分，除了累，一不留神還容易踩空跌倒。

一對夫妻推嬰兒車繞進騎樓，僅過兩家店面就因騎樓不平繞出去馬路，只好與車爭道。來自台中的何姓夫妻說，晚間推著嬰兒車要與友人聚餐，騎樓無法走，只好沿著路邊走，但不時有機車呼嘯而過，非常驚險。

記者推著輪椅從台南市北門路的民族路口走到衛民街口，一路緩上坡，幾乎每個店面都有高低落差，要將輪椅前輪翹起才能推過。短短不到二百公尺路程障礙重重，遇階梯落差大時，只好繞出騎樓到馬路上，全程三進三出，除了要在停滿機車的有限空間裡勉強前行，有次輪椅轉出馬路時是公車停靠區，幸好無公車駛入；再度轉進騎樓時，眼前則是店家擺在騎樓的商品擋住去路。

民團喊話 縮車道寬度設行人道

「這邊輪椅推不了啦！建議走大馬路。」迎面的路人好心提醒，輪椅最後一次轉進騎樓，前方竟是落差逾五十公分的三個階梯，團隊只能望「階」興歎，印證路人的建議。

「台南的步行環境數十年來沒什麼變化。」陪同體驗的台南市人本交通促進協會榮譽理事長余志祥，在三歲女兒前年遭撞死後投身改革交通安全，他感慨台南沒有適合行人走的空間，騎樓整平做得不夠，有些路段雖有人行道，卻被變電箱、店家廣告旗幟占用，建議市府縮減車道寬度設人行道，落實行人路權。

整平騎樓 須地主同意才能施工

途中巧遇身障的蘇姓夫妻騎電動三輪車從善化搭火車來市區逛街，他們無奈地說，搭火車輪椅進出無障礙，一出火車站卻寸步難行，人行道長度及空間有限、騎樓不平，電輔車根本無法走，只能如搏命般騎在車道上，想逛街卻走投無路。

台南市工務局指出，騎樓屬私有財產，須取得同意才能施工，推動整平不易，仍設法改善中，近七年來整平三點一公里，新設人行道長度九十六點八三一公里，並持續優化。

