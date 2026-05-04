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立院考察光復洪災後重建 花蓮縣府爭設多功能收容所提升應變力

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
立法院經濟委員會今天考察「馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建工作」，關心農業復原情形。圖／花蓮縣政府提供
立法院經濟委員會今天考察「馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建工作」，關心農業復原情形。圖／花蓮縣政府提供

立法院經濟委員會今考察「馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建工作」，針對橋梁復建、堤防整治、排水清淤、農業復原及居民安置等議題全面檢視。縣府表示，重建等工作需要中央與地方合作，盼能利用閒置校地設收容所，提升花蓮防災能力。

考察團人員前往台9線馬太鞍溪橋復建工程南端，了解橋梁修復進度及堤防重建情形，接著到光復市區佛祖街一帶，了解地方排水與清淤，也到邦查農場視察農業災區復建成果。

下午於花蓮光復糖廠召開綜合座談會，由農業部、花蓮縣政府及相關中央部會，報告堰塞湖監測與警戒機制、疏散撤離及收容安置應變計畫、市區排水與清淤成果，以及阿陶莫區段堤防強化與防洪設施提升等執行情形。

花蓮縣政府秘書長饒忠率領各局處首長出席與會，縣政府各局處也針對災後復建工作及中央協助需求分別提出報告，針對重建進度與相關議題交流與討論。

饒忠表示，防災演練結束後全面檢討，建請中央協助於鄰近學校的閒置校地設置多功能收容所，平時可供地方彈性運用，災害發生時則能迅速轉作緊急撤離與安置場所。

花蓮縣政府強調，馬太鞍溪堰塞湖災後復原涉及交通、水利、農業及民生安置等多面向工作，需中央與地方通力合作，透過整體規畫與分階段執行，提升花蓮地區防災能力與環境韌性，確保居民生命財產安全，並促進地方永續發展。

另外，花蓮農改場提到，馬太鞍溪堰塞湖溢流後，造成光復、萬榮及鳳林等地農田大規模土石淤積，形成「果凍土」，影響農機進場與耕作，已啟動土壤改良與復耕輔導，並設置示範點推廣技術，辦理講習與觀摩，同時推動農業生產環境重建專案，預計6月起進場施作，加速災區農地恢復生產。

內政部國土署說明第一期中繼屋入住現況，指出中繼屋入住維護管理現已委託物管公司辦理，並每天提報工作日誌、定期召開工作會議，持續掌握住戶對於安置環境改善與優化需求。

立法院經濟委員會今天考察「馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建工作」，立法委員洪毓祥（左三）、鄭天財（左四）、議員蔡依靜（左一）等人聽取簡報。圖／花蓮縣政府提供
立法院經濟委員會今天考察「馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建工作」，立法委員洪毓祥（左三）、鄭天財（左四）、議員蔡依靜（左一）等人聽取簡報。圖／花蓮縣政府提供

花蓮 堰塞湖

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