聽新聞
0:00 / 0:00

光復災民質疑 開口堤封堵不實致災 水利署：溢流超出堤防所能抵擋

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復鄉嚴重災情，外界質疑水利署，去年8月跨單位會議要求封堵開口堤，直到洪災前2天才封堵。圖／聯合報系資料照片
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復鄉嚴重災情，外界質疑水利署，去年8月跨單位會議要求封堵開口堤，直到洪災前2天才封堵。圖／聯合報系資料照片

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰決造成重大死傷，檢方表示，只要與堰塞湖致災相關均納入調查，民眾若有證據也可提供。有村長和罹難者家屬質疑，堤防破口是水利署工程疏失，恐是致災關鍵，盼徹查釐清，早日讓真相大白。

水利署九河分署指出，開口堤是用混凝土、塊石封堵，再堆高一公尺太空包防水；當時洪水夾帶大量砂石，用任何人工建設都無法阻擋。不過，有居民認為，如果有確實封堵，水可能會淹進來，但災情不會如此嚴重，土砂也不會把一樓房屋淹掉，真相為何仍在等答案。

去年九月二十三日這場災害造成光復鄉嚴重淹水，死傷慘重。部分罹難者家屬質疑防災失當，指開口堤未確實封堵導致災情擴大，委託律師向公所、縣府、水利署及林保署提出總額逾七億四千萬國賠。罹難者家屬黃增光說，檢調應盡快釐清真相與責任歸屬，給家屬一個說法。

萬榮鄉明利村長林萬成質疑，去年十一月鳳凰颱風期間，馬太鞍溪堤防破口因未妥善處理，導致洪水灌入村內，水利署施作南側堤防時，開設兩、三條疏濬道路，未做防颱措施便撤離，形同將水導入聚落，「若當時有防護，就不會怪誰，什麼都沒做感覺像人禍」。

外界也質疑去年八月跨單位會議曾要求封堵溪流開口堤，卻直到洪災前兩天才封堵。第九河川分署長吳明華回應，會議後便開始加高堤防、加強疏濬，九月廿一日是封堵開口堤的完工日。堰塞湖溢流超出堤防所能抵擋，連完工僅六年的馬太鞍溪橋都被沖毀。對家屬聲請國賠，水利署表示尊重法律程序，強調主因屬極端自然條件所致，與開口堤設計無關。不過，外界質疑的是開口堤封堵不確實，而非設計。

花蓮 堰塞湖 馬太鞍溪 水利署 光復鄉

延伸閱讀

災民質疑開口堤釀災 水利署：防洪構造符合標準、極端洪流非人力可擋

水利署：極端洪流釀馬太鞍溪災情 與開口堤設計無關

冷眼集／查開口堤真相 告慰罹難者

馬太鞍溪災情申請國賠 水利署：極端洪流是河堤保護標準四倍之高

相關新聞

光復災民質疑 開口堤封堵不實致災 水利署：溢流超出堤防所能抵擋

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰決造成重大死傷，檢方表示，只要與堰塞湖致災相關均納入調查，民眾若有證據也可提供。有村長和罹難者家屬質疑，堤防破口是水利署工程疏失，恐是致災關鍵，盼徹查釐清，早日讓真相大白。

馬太鞍洪災檢方查致死傷因素 罹難者家屬、村長盼徹查求真相

花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年潰決溢流造成光復鄉19人罹難、5人失聯，檢方表示，只要與堰塞湖致災相關因素均納入調查，民眾若有證據也可提供。萬榮鄉明利村長林萬成質疑，堤防破口與水利署工程疏失恐是關鍵，盼檢方徹查

馬太鞍溪開口堤「拖到洪災前2天才封堵？」九河分署：早已施工

花蓮光復鄉洪災已過7個月，外界質疑，去年8月跨單位會議要求封堵開口堤，直到洪災前2天才封堵。水利署第九河川分署長吳明華回應，會議後便開始將堤防加高、加強疏濬，因土石量體龐大，持續有在施工，9月21日是

馬太鞍溪災情 水利署指開口堤非缺失

經濟部水利署3日表示，針對媒體報導樺加沙颱風期間馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，致光復鄉受災並質疑下游開口堤設計一事，水利署指出，開口堤是治水常見設計方式，為日本、台灣常用。

洪災後7個月 光復鄉緩步復甦地方盼縣府多出點力

洪災後超過半年，清明連假前，一場公益馬拉松讓花蓮光復市區湧入好久不見人潮，由縣府代為執行的多項治水、汙水下水道建置計畫，陸續辦理發包或在規畫中，災區還在努力重生，但地方人士希望，縣府最貼近地方，應更積

「這不是天災是人禍」地方轟：光復鄉洪災前兩年就層層示警

花蓮光復鄉洪災究責未明，外界質疑，災前1個月，縣府、鄉公所都示警開口堤要補強、確實封堵，但水利署九河分署僅堆太空包、敷衍了事，成了洪水灌入最大破口。地方也質疑，早在2023年就連署要求疏濬，否則「光復

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。