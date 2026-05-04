光復災民質疑 開口堤封堵不實致災 水利署：溢流超出堤防所能抵擋

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰決造成重大死傷，檢方表示，只要與堰塞湖致災相關均納入調查，民眾若有證據也可提供。有村長和罹難者家屬質疑，堤防破口是水利署工程疏失，恐是致災關鍵，盼徹查釐清，早日讓真相大白。

水利署九河分署指出，開口堤是用混凝土、塊石封堵，再堆高一公尺太空包防水；當時洪水夾帶大量砂石，用任何人工建設都無法阻擋。不過，有居民認為，如果有確實封堵，水可能會淹進來，但災情不會如此嚴重，土砂也不會把一樓房屋淹掉，真相為何仍在等答案。

去年九月二十三日這場災害造成光復鄉嚴重淹水，死傷慘重。部分罹難者家屬質疑防災失當，指開口堤未確實封堵導致災情擴大，委託律師向公所、縣府、水利署及林保署提出總額逾七億四千萬國賠。罹難者家屬黃增光說，檢調應盡快釐清真相與責任歸屬，給家屬一個說法。

萬榮鄉明利村長林萬成質疑，去年十一月鳳凰颱風期間，馬太鞍溪堤防破口因未妥善處理，導致洪水灌入村內，水利署施作南側堤防時，開設兩、三條疏濬道路，未做防颱措施便撤離，形同將水導入聚落，「若當時有防護，就不會怪誰，什麼都沒做感覺像人禍」。

外界也質疑去年八月跨單位會議曾要求封堵溪流開口堤，卻直到洪災前兩天才封堵。第九河川分署長吳明華回應，會議後便開始加高堤防、加強疏濬，九月廿一日是封堵開口堤的完工日。堰塞湖溢流超出堤防所能抵擋，連完工僅六年的馬太鞍溪橋都被沖毀。對家屬聲請國賠，水利署表示尊重法律程序，強調主因屬極端自然條件所致，與開口堤設計無關。不過，外界質疑的是開口堤封堵不確實，而非設計。