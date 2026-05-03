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馬太鞍洪災檢方查致死傷因素 罹難者家屬、村長盼徹查求真相

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
去年11月鳳凰颱風來襲，花蓮馬太鞍溪暴漲後，洪水從堤防尾端缺口湧入萬榮鄉明利村。圖／民眾提供
去年11月鳳凰颱風來襲，花蓮馬太鞍溪暴漲後，洪水從堤防尾端缺口湧入萬榮鄉明利村。圖／民眾提供

花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年潰決溢流造成光復鄉19人罹難、5人失聯，檢方表示，只要與堰塞湖致災相關因素均納入調查，民眾若有證據也可提供。萬榮鄉明利村長林萬成質疑，堤防破口與水利署工程疏失恐是關鍵，盼檢方徹查釐清；罹難者家屬也希望真相能早日大白。

花蓮地檢署主檢廖榮寬表示，只要跟造成光復死傷災難相關、可能的因素都會調查，相關跡證都在釐清中，如民眾有相關證據也歡迎提供檢方。

萬榮鄉明利村長林萬成說，去年11月鳳凰颱風期間，馬太鞍溪堤防破口未妥善處理，導致洪水灌入村內，認為水利署在施作南側堤防時，開設2、3條疏濬道路卻未做防颱措施便撤離，形同將水導入聚落，洪水溢堤後進一步淹入村莊，「若當時有防護，就不會怪誰，但什麼都沒做，感覺就像人禍」。

林萬成也憂心即將到來的颱風季，指出山區仍有大量砂石，一旦豪雨沖刷，恐再度推升溪水水位，即便現有堤防加高，仍怕水越過堤防再淹進來。

光復洪災罹難者家屬黃增光說，洪災這麼嚴重，應該好好調查，趕快釐清真相與責任歸屬，也要給家屬一個說法，避免類似悲劇重演。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年9月23日潰壩溢流，洪水沖進光復鄉市區，造成19人罹難悲劇，罹難者家屬盼能盡早調查真相。本報資料照片
花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年9月23日潰壩溢流，洪水沖進光復鄉市區，造成19人罹難悲劇，罹難者家屬盼能盡早調查真相。本報資料照片

花蓮 堰塞湖

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