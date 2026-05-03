馬太鞍溪開口堤「拖到洪災前2天才封堵？」九河分署：早已施工

花蓮光復鄉洪災已過7個月，外界質疑，去年8月跨單位會議要求封堵開口堤，直到洪災前2天才封堵。水利署第九河川分署長吳明華回應，會議後便開始將堤防加高、加強疏濬，因土石量體龐大，持續有在施工，9月21日是封堵開口堤的完工日。

吳明華指出，馬太鞍溪堰塞湖是林保署主政，協調九河分署外、花蓮縣府疏濬，土砂量體非常多，找來簽約廠商用挖土機施工，依照農業部團隊的研判，溢淹高度約0.7公尺，太空包加高1公尺也符合當時的判斷。

吳明華說，這次堰塞湖溢流程度超出堤防所能抵擋的程度，就連完工6年的馬太鞍溪橋都被沖毀，隨著洪水挾帶巨量土砂、塊石及漂流物，堤防被破壞，所有人工設施都沒辦法阻擋。

另外，水利署發布新聞稿指出，開口堤是治水常見設計方式，為日本、台灣常用，主要功能在減輕下游水患，平時使排水得順利匯入河川。馬太鞍溪光復堤防依100年重現期距保護標準施設，右岸並保留設置開口堤，該處開口堤並非破損缺口，而是符合治理計畫的防洪構造，其高程設計符合百年一遇洪水位保護標準，並非堤防缺口。