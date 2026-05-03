洪災後7個月 光復鄉緩步復甦地方盼縣府多出點力

洪災後超過半年，清明連假前，一場公益馬拉松讓花蓮光復市區湧入好久不見人潮，由縣府代為執行的多項治水、汙水下水道建置計畫，陸續辦理發包或在規畫中，災區還在努力重生，但地方人士希望，縣府最貼近地方，應更積極介入，讓重建工作更細緻、更迅速。

堰塞湖洪災淹沒大半個光復鄉，災後好長一段時間，市區店家無法開門營業，經過幾個月緩步復甦，已漸漸恢復日常。鄉內最知名的景點花蓮糖廠統計，連假首日迎來近2千名遊客，第二天更一口氣翻倍，來了逾4千人，雖都比去年同期少一些，但已是災後難得一見的人氣，讓民眾驚呼「好久沒有這種人潮了，比過年還熱鬧」。

市區有商家說，洪災讓苦心經營的店面全毀，雖然沒有傷亡，但損失慘重，剛開始真的不知道該怎麼辦，中央補助不夠，只能先跟銀行貸款，一下子就背了幾十萬元債務。

也有農友說，曾引以為傲的原民傳統紅藜、稻米田，在洪水退去後成淤土堆，更帶來許多垃圾，損失實在不敢去想，在農業單位輔導下恢復耕作，只能盡力做，聽天由命。

縣府表示，立法院通過300億元特別條例，相關計畫陸續獲中央核定，包括新建光復鄉汙水下水道系統案、河川、排水上中下游系統性治理工程、公共設施復建工程等，縣務會議都已盡速審議通過，最快這個月就會陸續動工。

在地議員蔡依靜指出，治水當然很重要，但災害過後，農業困境難以解決，民生問題仍然存在。這次洪災，不只光復鄉，整個災區超過700公頃農田受損，就算田地沒被大水淹沒，也可能因為水路系統受損被迫休耕，又或者有輕微淤土想轉作其他作物，卻面臨產銷問題，但至今看不到縣府的作為。

她說，農業是光復鄉最重要的產業，面臨如此巨大的災害，最貼近地方的縣府、農會，更應該詳細盤點，做更細致的規畫，並提出因應對策，告訴大家該怎麼走，而不是什麼都靠中央。

縣府代理祕書長饒忠說，災後重建工作由縣府與中央、鄉鎮公所攜手積極進行，尤其三百億元特別條例的預算，由中央執行，有些授權縣府，有些授權鄉鎮公所，無論是先前的搶災、救災到現在的重建，縱向、橫向都有溝通，就是中央與地方共同努力。