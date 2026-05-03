「這不是天災是人禍」地方轟：光復鄉洪災前兩年就層層示警

花蓮光復鄉洪災究責未明，外界質疑，災前1個月，縣府、鄉公所都示警開口堤要補強、確實封堵，但水利署九河分署僅堆太空包、敷衍了事，成了洪水灌入最大破口。地方也質疑，早在2023年就連署要求疏濬，否則「光復鄉會泡在水裡」，卻未被重視，如今釀悲劇，「這不是天災，而是人禍」。

水利署回應，已盡全力防堵，但洪災遠超過保護標準4倍，根本不是水利工程設施可以抵禦。

據了解，去年8月11日，因應楊柳颱風來襲，縣府開的災防整備會議中，初步預估潰堤流量恐超過1萬6千ＣＭＳ（每秒立方公尺），當時鄉鎮公所、林保署花蓮分署、水利署九河分署人員參加，後來幾次的跨單位會議中，也都有流量預估，8月底推估的流量降至8千至9千ＣＭＳ，也警示要加強開口堤封堵與堤防加高；9月23日的潰堤流量已接近最後預估數字。

時任會議主席、縣府代理秘書長饒忠回憶，當時要求九河分署開口堤的補強強度一定要夠；在場的光復鄉長林清水也提醒，前一年（2024年）康芮颱風來時，開口堤就潰堤過一次，絕不能輕忽。可惜相關單位都沒做到，才造成這麼慘重的災害。

花蓮縣議長張峻指出，開口堤再往下游約1公里長堤防，事發兩年前他就警告水利署河床淤積與該堤防不足恐釀潰堤，未被重視，最終導致慘痛傷亡與財損。

張峻回顧，2023年與地方代表、部落頭目及村長會勘，就指出馬太鞍溪南側、開口堤下游堤段有河床嚴重淤積、排水出口阻塞、堤防高度不足等問題，地方連署要求水利署第九河川分署盡速疏濬與改善，還示警「馬太鞍溪位於光復平原最高點，一旦堤防破口或河水倒流，整個光復市區都可能泡在水裡」，但相關單位未即時採取行動。

張峻指出，前年颱風侵襲，開口堤下游約1公里的堤防果然潰堤，洪水灌入農地，造成大面積農損，當時就要求加高、加固並全面疏濬，但改善進度緩慢不見成效；去年堰塞湖潰決，大水就是從這段堤防灌入市區，導致嚴重死傷與財產損失，，從2023年警告、2024年潰堤到2025年洪災，「每一步都清楚記錄政府的怠忽與延誤」。

光復鄉公所一名不願具名人士表示，中央不趕快解決馬太鞍溪堰塞湖、也未能疏濬與做好堤防，才會導致災情慘重。堰塞湖的處理、馬太鞍溪疏濬等，不是小小鄉公所能解決，農業部、內政部、水利署都應該負起責任，不能只究責鄉長。

九河分署長吳明華於災後才調任，他說，災害發生前4天、9月19日馬太鞍溪堰塞湖專案小組第二次會議，才模擬出最大流量是9千ＣＭＳ；在洪災發生前，除濬深河道，並以太空包將開口堤加高，達到馬太鞍溪百年回歸期流量2040ＣＭＳ的保護標準，但最後潰壩流量達8860ＣＭ，遠超過保護標準4倍。

他說，多處溢流造成堤防損壞，長達2800多公尺堤防受損，導致洪水進入光復市區，與開口堤完全沒有關係，「任何單位都沒有辦法在這樣短的時間內，完成遠超過保護標準的堤防設施。」