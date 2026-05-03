獨／花蓮洪災究責未明 罹難者家屬集體提7億4千萬國賠

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災造成19死5失聯，多名罹難者家屬認為水利署有疏失，也未確實封堵缺口，導致溢流災害，造成慘重死傷，集體委託律師提出國賠請求，不過水利署認為已善盡職責，災害發生是因土石洪流遠超過百年防洪標準，導致全面多點溢淹造成，拒絕國賠。

據了解，此案由王姓家屬等25人提出，家屬認為，水利署是馬太鞍溪堤防管理機關，應作好防汛工作，在堰塞湖形成時，就應該針對溢流災害發生時，馬太鞍溪堤防能否負荷，提出檢討及改善。且災前就知道預估洪峰流量遠超過防洪標準，會由開口堤溢入光復鄉市區，但對堤防加高、加固工程都不足，也沒有確實封堵缺口，僅以太空包將堤防加高1公尺。

家屬請求每位罹難者撫慰金不低於1617萬元，加上房屋、土地及其他財產受不同程度損害賠償，合計7億4000餘萬元。

不過，水利署認為，開口堤設計是堤防工程常見的工法，主要功能在減輕下游水患，平時可以讓排水順利匯入河川，光復堤防開口堤並非破損的缺口，是符合治理計畫的防洪構造，高程設計都符合百年防洪標準。

水利署指出，堰塞湖形成後，農業部多次召開相關會議，水利署配合進行相關防災、減災措施。第九河川分署依農業部團隊研判，淹水高度約為0.7公尺，因此在災前的8月20日完成光復堤防以太空包加高1公尺，也在9月21日完成封堵開口堤，另也覆土培厚強化基礎保護、疏浚等，對於防止損害發生，已採取及時且必要的具體作為，災害屬於不可抗力的天災，絕非堤防損壞或者開口堤沒有封堵造成。

罹難者家屬委任律師葉慶元說，家屬認為馬太鞍溪堰塞湖造成慘重災情，從中央到地方都有責任，包括水利署應加固開口堤，林保署未能及時處理堰塞湖問題、監測機制也失靈，還有花蓮縣政府及光復鄉公所的撤離疏失等，因此向四個單位都提出國賠，但除了花蓮縣政府還在審議，其他三個單位都拒絕，將等花蓮縣府結果出爐後，家屬再決定下一步。至於請求的金額，是依據太魯閣號撞車出軌事故，台鐵對罹難者的賠償金額作為參考基準。