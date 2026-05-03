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花蓮洪災／馬太鞍堰塞湖下游避難演練 成功撤4千人

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

因應汛期將至，花蓮縣府上月卅日辦馬太鞍堰塞湖下游避難演練，一口氣撤離四千人。到場視導的政務委員季連成給予肯定，也點出警報系統、疏散撤離、收容安置等缺失。縣府表示，將開會檢討逐一改進，精進強化各項作為，努力做到最好，類似遺憾不能再發生。

縣府與馬太鞍溪堰塞湖災區光復、鳳林及萬榮三鄉鎮辦大型避難演練，模擬光復鄉發生震度五弱地震，導致三天前形成、蓄水量達八百萬噸的馬太鞍溪新堰塞湖潰決，下游三鄉鎮十二村落須緊急撤離四千人，人員部分安置，部分垂直避難或依親。

現場同步模擬居民不願撤離、試圖返家及擅闖警戒區等情境，村長與警方馬上勸阻，過程逼真。

季連成與花蓮縣長徐榛蔚演習時視察，了解相關流程是否落實。當天檢討會中，季連成盛讚整體執行很成功，卻點出幾項缺失，包括廣播系統聲量太小，無法覆蓋整個警戒區，並認為ＣＢＳ細胞簡訊、警報等發布應該精進；也提到鄉鎮公所對疏散撤離、收容安置作業，以及災害防救資訊系統（ＥＭＩＣ）操作要更熟悉。

花蓮縣消防局長吳兆遠說，演練目的就是要發掘沒注意到的問題，或可以再加強的部分，近期將開檢討會討論各項缺失，如季連成提到的收容所要做更細致規畫，確保民眾隱私，還有協作中心的分組、廣播系統精進等，都會督導落實。

花蓮 堰塞湖

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