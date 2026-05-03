冷眼集／查開口堤真相 告慰罹難者

花蓮光復因一場洪水幾近滅鄉，地方劍指開口堤成防洪破口，檢方不該只拿光復鄉長等三名基層公所官員祭旗，應鎖定調查開口堤疏失，別讓災民只能自救請求國賠，獨自面對洪災過後的另一場漫長戰役，難以告慰十九條罹難亡魂。

早在洪災剛發生時，地方就屢屢提及、媒體也陸續報導，馬太鞍溪南岸的開口堤缺口，造成溪水長驅直入大量灌入光復鄉，不僅造成長達兩公里的潰堤，也導致在「海嘯第一排」的佛祖街成為重災區，多條人命埋在淤泥裡，只是隨後中央地方因救災體系、權責互槓，這個災民心中最大疑問也埋在政治口水中。

時任水利署九河分署長楊連洲災後已退休，面對地方質疑聲浪，新任分署長吳明華表示，案發前四天才知洪災超出保護標準四倍，任何水利設施都難以抵禦。

但早在八月間中央地方跨單位會議中，相關單位已提出流量預估，最高甚至到一萬六千ＣＭＳ，並提醒與會的水利署應加強封堵開口堤；即便如九河分署所稱，洪水真的超出流量設計，任何防禦工事都無濟於事，水利署官員卻無法解釋，若真是如此，為何不趕緊示警中央到地方災防體系，防堵難見效，須大量撤離或提出因應作為？

甚至當時若知嚴重性，國軍就能馬上投入大部隊，協助疏散鄉內多是行動不便的高齡長者，而不是最後坐等洪水破堤而入、沒頂而亡。

如今，從縣府、鄉公所到罹難者家屬，全都指向水利署開口堤是洪災防堵不力的破口，但水利署仍避重就輕，僅一再強調開口堤非關鍵，對罹難家屬的國賠請求，也立刻拒賠。

諷刺的是，行政院長卓榮泰在災後赴國會施政報告時，強調「必要的究責將展開」，帶領內閣官員默哀畫面，災民還歷歷在目，但迄今沒人因此被究責，行政院、司法機關都未幫忙討公道，甚至官方的「保駕護航」，讓官員至今仍能推託、各說各話。

檢方調查中央疑似失職的第一步，應從各界劍指過去七個月以來一直未被關注的開口堤疏漏開始，水利署究竟怎麼封堵，釐清真相，才能告慰受害者及其家屬。