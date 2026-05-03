聽新聞
0:00 / 0:00

冷眼集／查開口堤真相 告慰罹難者

聯合報／ 本報記者李承穎
花蓮光復因一場洪水幾近滅鄉，地方劍指開口堤成防洪破口。圖／林保署花蓮分署提供 路透社
花蓮光復因一場洪水幾近滅鄉，地方劍指開口堤成防洪破口。圖／林保署花蓮分署提供 路透社

花蓮光復因一場洪水幾近滅鄉，地方劍指開口堤成防洪破口，檢方不該只拿光復鄉長等三名基層公所官員祭旗，應鎖定調查開口堤疏失，別讓災民只能自救請求國賠，獨自面對洪災過後的另一場漫長戰役，難以告慰十九條罹難亡魂。

早在洪災剛發生時，地方就屢屢提及、媒體也陸續報導，馬太鞍溪南岸的開口堤缺口，造成溪水長驅直入大量灌入光復鄉，不僅造成長達兩公里的潰堤，也導致在「海嘯第一排」的佛祖街成為重災區，多條人命埋在淤泥裡，只是隨後中央地方因救災體系、權責互槓，這個災民心中最大疑問也埋在政治口水中。

時任水利署九河分署長楊連洲災後已退休，面對地方質疑聲浪，新任分署長吳明華表示，案發前四天才知洪災超出保護標準四倍，任何水利設施都難以抵禦。

但早在八月間中央地方跨單位會議中，相關單位已提出流量預估，最高甚至到一萬六千ＣＭＳ，並提醒與會的水利署應加強封堵開口堤；即便如九河分署所稱，洪水真的超出流量設計，任何防禦工事都無濟於事，水利署官員卻無法解釋，若真是如此，為何不趕緊示警中央到地方災防體系，防堵難見效，須大量撤離或提出因應作為？

甚至當時若知嚴重性，國軍就能馬上投入大部隊，協助疏散鄉內多是行動不便的高齡長者，而不是最後坐等洪水破堤而入、沒頂而亡。

如今，從縣府、鄉公所到罹難者家屬，全都指向水利署開口堤是洪災防堵不力的破口，但水利署仍避重就輕，僅一再強調開口堤非關鍵，對罹難家屬的國賠請求，也立刻拒賠。

諷刺的是，行政院長卓榮泰在災後赴國會施政報告時，強調「必要的究責將展開」，帶領內閣官員默哀畫面，災民還歷歷在目，但迄今沒人因此被究責，行政院、司法機關都未幫忙討公道，甚至官方的「保駕護航」，讓官員至今仍能推託、各說各話。

檢方調查中央疑似失職的第一步，應從各界劍指過去七個月以來一直未被關注的開口堤疏漏開始，水利署究竟怎麼封堵，釐清真相，才能告慰受害者及其家屬。

花蓮 堰塞湖

延伸閱讀

岳母女婿命喪輪下掀行人地獄爭議 高雄市交通局：檢討動線、強化取締

救援變虐待？德國富豪砸重金送受困座頭鯨赴北海 專家反指根本不該救

帶隊爬馬太鞍溪堰塞湖勘災 森林護管員獲模範勞工表揚

梅雨還不來蘭潭水庫告急見底危機 淹沒區襟山園林重現揭歷史記憶

相關新聞

光復洪災 開口堤成破口 遺屬控水利署

花蓮光復鄉洪災已過七個月，究責未明，外界質疑，災前一個月，縣府、鄉公所都示警開口堤要補強、確實封堵，但水利署九河分署僅堆太空包、敷衍了事，成了洪水灌入最大破口，死者家屬也針對開口堤向水利署提出七億餘元

冷眼集／查開口堤真相 告慰罹難者

花蓮光復因一場洪水幾近滅鄉，地方劍指開口堤成防洪破口，檢方不該只拿光復鄉長等三名基層公所官員祭旗，應鎖定調查開口堤疏失，別讓災民只能自救請求國賠，獨自面對洪災過後的另一場漫長戰役，難以告慰十九條罹難亡

花蓮洪災／災後半年餘 遊客來了 農田漸復耕

洪災後超過半年，光復鄉逐步復甦，清明連假甚至擁入上千名遊客，縣府代為執行的多項治水、汙水下水道建置計畫，也在加緊陸續發包或規畫中。但有店家至今仍背債、農民也在努力恢復淤泥覆蓋的農田，災區努力重生，地方

花蓮洪災／步步失守 政府怠忽 地方：勿以基層祭旗

花蓮洪災釀悲劇，檢方至今僅起訴光復鄉長林清水等三名公所官員，地方人士不滿災前早已提出問題示警，相關單位卻未即時採取行動，直言中央不趕快處理馬太鞍溪堰塞湖，也未能疏濬、穩固堤防，導致災情慘重，不是小小鄉

花蓮洪災／馬太鞍堰塞湖下游避難演練 成功撤4千人

因應汛期將至，花蓮縣府上月卅日辦馬太鞍堰塞湖下游避難演練，一口氣撤離四千人。到場視導的政務委員季連成給予肯定，也點出警報系統、疏散撤離、收容安置等缺失。縣府表示，將開會檢討逐一改進，精進強化各項作為，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。