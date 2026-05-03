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花蓮洪災／步步失守 政府怠忽 地方：勿以基層祭旗

聯合報／ 記者王燕華王思慧／花蓮報導

花蓮洪災釀悲劇，檢方至今僅起訴光復鄉長林清水等三名公所官員，地方人士不滿災前早已提出問題示警，相關單位卻未即時採取行動，直言中央不趕快處理馬太鞍溪堰塞湖，也未能疏濬、穩固堤防，導致災情慘重，不是小小鄉公所能解決；農業部、內政部、水利署都該負責，不能只拿林清水等基層祭旗。

議長張峻稱，馬太鞍溪位於光復平原最高點，河床淤積未及時疏濬，一旦堤防破口或溪水倒灌，整個光復市區都可能泡在水裡。事發兩年前他警告水利署河床淤積，開口堤及往下游約一公里堤防銜接不完整、高度也有落差，恐釀潰堤；地方當時連署要求盡速疏濬改善，卻未即時處理。

張峻說，前年颱風侵襲，開口堤下游約一公里的堤防果然潰堤，洪水灌入造成大面積農損，已是警訊。當時就要求加高、加固並全面疏濬，但改善緩慢不見成效；去年堰塞湖潰決，大水就從這段灌入市區。他感嘆，從二○二三年警告、二○二四年潰堤到二○二五年洪災，「每一步都清楚記錄政府的怠忽與延誤」。

罹難者家屬、花蓮縣砂石商業同業公會理事長黃增光說，馬太鞍溪堤防在洪災前就曾潰堤，水利單位曾承諾補強，但後續處置是否到位存在疑問，應釐清防洪設施規畫與管理責任。

罹難者家屬認為從中央到地方都有責任，委任律師葉慶元說，除了水利署應封堵開口堤，林保署未能及時處理堰塞湖問題、監測機制也失靈，還有花蓮縣府及光復鄉公所的撤離疏失等，因此向四個單位請求國賠。目前縣府還在審議，其他三單位拒賠，等縣府結果出爐，家屬再決定下一步。

花蓮 堰塞湖

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