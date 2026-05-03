花蓮洪災／災後半年餘 遊客來了 農田漸復耕

洪災後超過半年，光復鄉逐步復甦，清明連假甚至擁入上千名遊客，縣府代為執行的多項治水、汙水下水道建置計畫，也在加緊陸續發包或規畫中。但有店家至今仍背債、農民也在努力恢復淤泥覆蓋的農田，災區努力重生，地方認為縣府最貼近地方，應更積極介入，讓重建工作更細緻、更迅速。

堰塞湖洪災淹沒大半個光復鄉，經過數月來緩步復甦，漸漸恢復日常，一場公益馬拉松在清明連假帶入人潮，首日迎來近兩千名遊客，第二天更翻倍，已是災後難得一見的人氣。

市區有商家說，洪災讓苦心經營的店面全毀，雖然沒有傷亡，但損失慘重，剛開始真的不知道該怎麼辦，中央補助不夠，只能先跟銀行貸款，一下子就背了幾十萬債務。

有農友說，曾引以為傲的原民傳統紅藜、稻米田，在洪水退去後成淤土堆，損失實在不敢去想，在農業單位輔導下恢復耕作，只能盡力做，聽天由命。

在地縣議員蔡依靜指出，災害過後，農業困境難以解決，民生問題仍然存在。這次洪災，光復鄉在內的災區超過七百公頃農田被淹沒受損，有人被迫休耕，或想轉作卻面臨產銷問題。

縣府代理秘書長饒忠說，災後重建工作由縣府與中央、鄉鎮公所攜手進行，三百億元特別條例預算由中央執行，部分授權縣府或鄉鎮公所，中央與地方共同努力。