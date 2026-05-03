聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮洪災／災後半年餘 遊客來了 農田漸復耕

聯合報／ 記者王燕華王思慧／花蓮報導

洪災後超過半年，光復鄉逐步復甦，清明連假甚至擁入上千名遊客，縣府代為執行的多項治水、汙水下水道建置計畫，也在加緊陸續發包或規畫中。但有店家至今仍背債、農民也在努力恢復淤泥覆蓋的農田，災區努力重生，地方認為縣府最貼近地方，應更積極介入，讓重建工作更細緻、更迅速。

堰塞湖洪災淹沒大半個光復鄉，經過數月來緩步復甦，漸漸恢復日常，一場公益馬拉松在清明連假帶入人潮，首日迎來近兩千名遊客，第二天更翻倍，已是災後難得一見的人氣。

市區有商家說，洪災讓苦心經營的店面全毀，雖然沒有傷亡，但損失慘重，剛開始真的不知道該怎麼辦，中央補助不夠，只能先跟銀行貸款，一下子就背了幾十萬債務。

有農友說，曾引以為傲的原民傳統紅藜、稻米田，在洪水退去後成淤土堆，損失實在不敢去想，在農業單位輔導下恢復耕作，只能盡力做，聽天由命。

在地縣議員蔡依靜指出，災害過後，農業困境難以解決，民生問題仍然存在。這次洪災，光復鄉在內的災區超過七百公頃農田被淹沒受損，有人被迫休耕，或想轉作卻面臨產銷問題。

縣府代理秘書長饒忠說，災後重建工作由縣府與中央、鄉鎮公所攜手進行，三百億元特別條例預算由中央執行，部分授權縣府或鄉鎮公所，中央與地方共同努力。

花蓮 堰塞湖

延伸閱讀

石虎淺山田野現蹤跡 台中推「生態給付」農民耕作生產兼顧生態保育

美農產品進口放寬 盧秀燕怒轟出賣農民 許淑華批資訊不透明

遊客搶拍…金門迎城隍暖身登場 後浦四境藝陣大遊行震撼踩街

經費暴增…治水預算花去哪？在野要政府交代清楚

相關新聞

光復洪災 開口堤成破口 遺屬控水利署

花蓮光復鄉洪災已過七個月，究責未明，外界質疑，災前一個月，縣府、鄉公所都示警開口堤要補強、確實封堵，但水利署九河分署僅堆太空包、敷衍了事，成了洪水灌入最大破口，死者家屬也針對開口堤向水利署提出七億餘元

冷眼集／查開口堤真相 告慰罹難者

花蓮光復因一場洪水幾近滅鄉，地方劍指開口堤成防洪破口，檢方不該只拿光復鄉長等三名基層公所官員祭旗，應鎖定調查開口堤疏失，別讓災民只能自救請求國賠，獨自面對洪災過後的另一場漫長戰役，難以告慰十九條罹難亡

花蓮洪災／災後半年餘 遊客來了 農田漸復耕

洪災後超過半年，光復鄉逐步復甦，清明連假甚至擁入上千名遊客，縣府代為執行的多項治水、汙水下水道建置計畫，也在加緊陸續發包或規畫中。但有店家至今仍背債、農民也在努力恢復淤泥覆蓋的農田，災區努力重生，地方

花蓮洪災／步步失守 政府怠忽 地方：勿以基層祭旗

花蓮洪災釀悲劇，檢方至今僅起訴光復鄉長林清水等三名公所官員，地方人士不滿災前早已提出問題示警，相關單位卻未即時採取行動，直言中央不趕快處理馬太鞍溪堰塞湖，也未能疏濬、穩固堤防，導致災情慘重，不是小小鄉

花蓮洪災／馬太鞍堰塞湖下游避難演練 成功撤4千人

因應汛期將至，花蓮縣府上月卅日辦馬太鞍堰塞湖下游避難演練，一口氣撤離四千人。到場視導的政務委員季連成給予肯定，也點出警報系統、疏散撤離、收容安置等缺失。縣府表示，將開會檢討逐一改進，精進強化各項作為，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。