光復洪災 開口堤成破口 遺屬控水利署

花蓮光復鄉洪災已過七個月，究責未明，外界質疑，災前一個月，縣府、鄉公所都示警開口堤要補強、確實封堵，但水利署九河分署僅堆太空包、敷衍了事，成了洪水灌入最大破口，死者家屬也針對開口堤向水利署提出七億餘元國賠。水利署回應，已盡全力防堵，洪災遠超過保護標準四倍，根本不是水利工程設施可以抵禦。

汛期將屆，災民情緒又逐漸緊繃，據了解，去年八月十一日，因應楊柳颱風來襲，縣府開的災防整備會議中，初步預估潰堤流量恐超過一萬六千ＣＭＳ（每秒立方公尺），當時鄉鎮公所、林保署花蓮分署、水利署九河分署人員參加，後來幾次的跨單位會議中，也都有流量預估，八月底推估的流量降至八千至九千ＣＭＳ，也警示要加強開口堤封堵與堤防加高；九月廿三日的潰堤流量已接近最後預估數字。

時任會議主席、縣府秘書長饒忠回憶，當時要求九河分署開口堤的補強強度一定要夠；在場的光復鄉長林清水也提醒，前一年（二○二四年）康芮颱風來時，開口堤就潰堤過一次，絕不能輕忽。可惜相關單位都沒做到，才造成這麼慘重的災害。

饒忠說，開口堤用意是一旦下大雨市區淹水，可從開口堤排入馬太鞍溪，但近年馬太鞍溪河床已比光復市區高，市區若淹水已不可能從開口堤排入溪。堰塞湖洪流滾滾而下，反而從開口堤沖進市區，但當時看空拍圖，好像只用太空包擋了一層，根本阻不了凶猛的洪流。

廿五名死者家屬向水利署等單位提出國賠，認為災前預估洪峰流量遠超過防洪標準，會由開口堤溢入光復鄉市區，但沒有確實封堵開口堤缺口，堤防加固也不足，僅以太空包將堤防加高一公尺。

家屬請求每位罹難者撫慰金不低於一六一七萬元，加上房屋、土地等財產不同程度損害賠償，合計七億四千餘萬元。

不過，水利署提出的拒賠理由書指出，災前八月廿日除完成以太空包加高一公尺，也在九月廿一日完成封堵開口堤，也覆土培厚強化基礎保護等，洪災已屬不可抗力，絕非堤防損壞或者開口堤沒有封堵造成。但未進一步說明如何封堵。

九河分署長吳明華於災後才調任，他說，災害發生前四天、九月十九日馬太鞍溪堰塞湖專案小組第二次會議，才模擬出最大流量是九千ＣＭＳ；在洪災發生前，除濬深河道，並以太空包將開口堤加高，達到與堤防相同的馬太鞍溪百年回歸期流量二○四○ＣＭＳ的保護標準，但最後潰壩流量達八八六○ＣＭＳ，遠超過保護標準四倍。

他說，多處溢流造成堤防損壞，兩千八百多公尺堤防受損，導致洪水進入光復市區，與開口堤完全沒有關係，「任何單位都沒有辦法在這樣短的時間內，完成遠超過保護標準的堤防設施」。