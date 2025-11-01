馬太鞍溪洪災逾月5人仍失聯 花蓮縣府不放棄…招標重機具持續挖

花蓮縣光復鄉洪災已經一個多月，各縣市搜救隊、民間志工逐步退場，目前還有4輛民間重機具協助搜救5名失蹤者。花蓮縣消防局表示，不會放棄任何希望，持續搜救，正辦理招標作業，委託重機具廠商接續進行搜救挖掘工作。

洪災造成19人死亡、5人失聯，分別住在自強路、武昌街及佛祖街，連日來搜救人員以通報地點為核心點，向外擴散搜尋，也就水流方向往下游防風林及消坡塊區開挖，均無所穫。

花蓮縣消防局表示，上月22日中央前進協調所轉型退場後，搜救工作仍然持續，由花蓮縣消防局人員與民間重機具志工合力搜救，目前還有4部機具開挖，正辦理災區重型機具挖掘招標作業，將委託得標業者進場持續搜救挖掘。

消防局長吳兆遠說，失聯者多數在佛祖街一帶，是依怪手司機的專業建議，往水流方向去挖，也有做岸際搜尋、出動空拍機勘查，因搜救熱區的淤土厚達3公尺，增添搜救困難度。

他分析，若失蹤民眾被洪水往下游沖，最可能卡住的地方包括防風林、消波塊和堤岸，一個多月來這些地方都挖過了，但沒有收穫，還是會盡力挖掘，也會尊重家屬意見，若家屬覺得哪裡需要挖掘，一定盡力配合。

失聯5人包括自強路高姓男子、武昌街林姓夫妻、佛祖街高姓教授及張姓婦人。吳兆遠說，高姓教授家屬日前表示，高教授很喜歡花蓮，讓他安息在熱愛的土地，把搜救資源提供給需要的家屬，因此目前搜救區塊集中在另外4名失聯者的位置，除了分析相關跡證發現的區域，針對防風林、防波堤持續挖掘，散發異味區域也會擴大搜索標註及排除，努力尋找失聯者，不放棄任何希望。 花蓮馬太鞍溪洪災已經一個多月，消防局偕同民間志工持續開挖，也正招標重機械業者協助。圖／花蓮縣消防局提供

商品推薦