快訊

新竹男帶「牛肉堡」看電影…威秀影城拒售票 消保官說話了

5天前才悼念「Benz哥」許紹雄！馮淬帆辭世 發文竟一語成讖

日韓機票999元、五星級飯店99元！易遊網線上旅展開跑

馬太鞍溪洪災逾月5人仍失聯 花蓮縣府不放棄…招標重機具持續挖

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮馬太鞍溪洪災已經一個多月，消防局偕同民間志工持續開挖，也正招標重機械業者協助。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮馬太鞍溪洪災已經一個多月，消防局偕同民間志工持續開挖，也正招標重機械業者協助。圖／花蓮縣消防局提供

花蓮光復鄉洪災已經一個多月，各縣市搜救隊、民間志工逐步退場，目前還有4輛民間重機具協助搜救5名失蹤者。花蓮縣消防局表示，不會放棄任何希望，持續搜救，正辦理招標作業，委託重機具廠商接續進行搜救挖掘工作。

洪災造成19人死亡、5人失聯，分別住在自強路、武昌街及佛祖街，連日來搜救人員以通報地點為核心點，向外擴散搜尋，也就水流方向往下游防風林及消坡塊區開挖，均無所穫。

花蓮縣消防局表示，上月22日中央前進協調所轉型退場後，搜救工作仍然持續，由花蓮縣消防局人員與民間重機具志工合力搜救，目前還有4部機具開挖，正辦理災區重型機具挖掘招標作業，將委託得標業者進場持續搜救挖掘。

消防局長吳兆遠說，失聯者多數在佛祖街一帶，是依怪手司機的專業建議，往水流方向去挖，也有做岸際搜尋、出動空拍機勘查，因搜救熱區的淤土厚達3公尺，增添搜救困難度。

他分析，若失蹤民眾被洪水往下游沖，最可能卡住的地方包括防風林、消波塊和堤岸，一個多月來這些地方都挖過了，但沒有收穫，還是會盡力挖掘，也會尊重家屬意見，若家屬覺得哪裡需要挖掘，一定盡力配合。

失聯5人包括自強路高姓男子、武昌街林姓夫妻、佛祖街高姓教授及張姓婦人。吳兆遠說，高姓教授家屬日前表示，高教授很喜歡花蓮，讓他安息在熱愛的土地，把搜救資源提供給需要的家屬，因此目前搜救區塊集中在另外4名失聯者的位置，除了分析相關跡證發現的區域，針對防風林、防波堤持續挖掘，散發異味區域也會擴大搜索標註及排除，努力尋找失聯者，不放棄任何希望。

花蓮馬太鞍溪洪災已經一個多月，消防局偕同民間志工持續開挖，也正招標重機械業者協助。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮馬太鞍溪洪災已經一個多月，消防局偕同民間志工持續開挖，也正招標重機械業者協助。圖／花蓮縣消防局提供

堰塞湖 花蓮 失蹤 光復鄉

延伸閱讀

一度搜救未果…新北老翁登宜蘭叢雲山失聯13天 遺體尋獲

徐榛蔚議會洪災專案報告挨批甩鍋 藍營護航「中央難道沒責任？」

「馬太鞍溪堰塞湖災後重建條例」三讀 經費上限300億元

花蓮縣府救災便當費近億元 季連成：最旺一天就吃3萬個

相關新聞

馬太鞍溪洪災逾月5人仍失聯 花蓮縣府不放棄…招標重機具持續挖

花蓮縣光復鄉洪災已經一個多月，各縣市搜救隊、民間志工逐步退場，目前還有4輛民間重機具協助搜救5名失蹤者。花蓮縣消防局表示...

災後重建條例三讀 救助不受門牌限制

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情嚴重，立法院會昨三讀「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」，經費上限三百億元，協助光復鄉、鳳林鎮及...

徐榛蔚議會洪災專案報告挨批甩鍋 藍營護航「中央難道沒責任？」

花蓮縣長徐榛蔚今天到議會進行馬太鞍溪堰塞湖洪災專案報告，細數堰塞湖形成到災害發生、救災經過，籲請中央研議堰塞湖「拆彈」方...

300億災後重建條例過了！ 徐榛蔚感謝朝野：讓光復鄉重生

立法院院會今天三讀「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」，經費上限達300億元，適用範圍以光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉等受災鄉...

駁斥買便當花近億 傅崐萁：花縣府已公告 支出4千多萬

有民進黨花蓮縣議員指，縣府在光復鄉救災期間，僅「便當餐盒」支出高達9166萬7040元。國民黨立院黨團今上午於立院議場前...

花縣府救災便當費9千多萬？ 傅崐萁痛批民進黨抹黑造謠

花蓮縣災後重建再掀爭議，民進黨花蓮縣議員揭露，縣府在光復鄉救災期間，僅「便當餐盒」支出竟高達9166萬7040元，引發外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。