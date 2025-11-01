政院人士：拚堰塞湖災後重建　盤點後速提特別預算

快訊

中央社／ 台北1日電

立法院會昨天三讀通過花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例，將挹注災後的經費上限增加匡列新台幣50億元，整體來到300億元。政院官員指出，經費匡列增加，預計會按比例調整原先分配，並請部會做更細緻的規劃，一旦收到立院咨文後，就會儘速送出特別預算案。

立法院會昨天三讀通過花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例，經費上限匡列為300億元，得分期編列特別預算，復原重建整治項目包括農業復原、電力系統、電信系統及有線廣播電視系統、家園及公共設施、水利設施、道路及交通、環境衛生復原、社會復原及產業促進，以及其他經各中央執行機關認定有復原重建必要的項目與自來水、瓦斯及燃氣設施等。

三讀條文明定，因水災致住戶淹水救助，以實際受災戶數為救助對象，不受一門牌一戶限制，並排除現行水災災害救助種類及標準的規範限制。

行政院為堰塞湖災後重建，原先是修正丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例，匡列250億元挹注堰塞湖災區，分配比例包含堰塞湖處理107億元、水利設施40億元、道路交通部分32.5億元、家園及公共設施26.51億元、農業設施5億元、社會復原產業促進4.78億元，另外預備金34.21億元，此次經立法院三讀的則是另立特別條例且提高挹注金額。

針對挹注金額提高，政院官員指出，正依據立法院通過的三讀條文，以300億元來做規劃，綜整目前分配項目，預計按比例調整原先的分配項目經費，並請部會提供資料做更細緻的處理與規劃，但詳細的分配比例是由主計總處負責調整、審查，最快下週會有具體方向。

官員也強調，待收到立法院咨文後，政院就會以最快速度提出特別預算案，力拚加速協助災區重建。

堰塞湖 花蓮 復原重建 馬太鞍溪

相關新聞

馬太鞍溪洪災逾月5人仍失聯 花蓮縣府不放棄…招標重機具持續挖

花蓮縣光復鄉洪災已經一個多月，各縣市搜救隊、民間志工逐步退場，目前還有4輛民間重機具協助搜救5名失蹤者。花蓮縣消防局表示...

災後重建條例三讀 救助不受門牌限制

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情嚴重，立法院會昨三讀「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」，經費上限三百億元，協助光復鄉、鳳林鎮及...

徐榛蔚議會洪災專案報告挨批甩鍋 藍營護航「中央難道沒責任？」

花蓮縣長徐榛蔚今天到議會進行馬太鞍溪堰塞湖洪災專案報告，細數堰塞湖形成到災害發生、救災經過，籲請中央研議堰塞湖「拆彈」方...

300億災後重建條例過了！ 徐榛蔚感謝朝野：讓光復鄉重生

立法院院會今天三讀「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」，經費上限達300億元，適用範圍以光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉等受災鄉...

駁斥買便當花近億 傅崐萁：花縣府已公告 支出4千多萬

有民進黨花蓮縣議員指，縣府在光復鄉救災期間，僅「便當餐盒」支出高達9166萬7040元。國民黨立院黨團今上午於立院議場前...

花縣府救災便當費9千多萬？ 傅崐萁痛批民進黨抹黑造謠

花蓮縣災後重建再掀爭議，民進黨花蓮縣議員揭露，縣府在光復鄉救災期間，僅「便當餐盒」支出竟高達9166萬7040元，引發外...

