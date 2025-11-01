政院人士：拚堰塞湖災後重建　盤點後速提特別預算

立法院會昨天三讀通過花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例，將挹注災後的經費上限增加匡列新台幣50億元，整體來到300億元。政院官員指出，經費匡列增加，預計會按比例調整原先分配，並請部會做更細緻的規劃，一旦收到立院咨文後，就會儘速送出特別預算案。

立法院會昨天三讀通過花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例，經費上限匡列為300億元，得分期編列特別預算，復原重建整治項目包括農業復原、電力系統、電信系統及有線廣播電視系統、家園及公共設施、水利設施、道路及交通、環境衛生復原、社會復原及產業促進，以及其他經各中央執行機關認定有復原重建必要的項目與自來水、瓦斯及燃氣設施等。

三讀條文明定，因水災致住戶淹水救助，以實際受災戶數為救助對象，不受一門牌一戶限制，並排除現行水災災害救助種類及標準的規範限制。

行政院為堰塞湖災後重建，原先是修正丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例，匡列250億元挹注堰塞湖災區，分配比例包含堰塞湖處理107億元、水利設施40億元、道路交通部分32.5億元、家園及公共設施26.51億元、農業設施5億元、社會復原產業促進4.78億元，另外預備金34.21億元，此次經立法院三讀的則是另立特別條例且提高挹注金額。

針對挹注金額提高，政院官員指出，正依據立法院通過的三讀條文，以300億元來做規劃，綜整目前分配項目，預計按比例調整原先的分配項目經費，並請部會提供資料做更細緻的處理與規劃，但詳細的分配比例是由主計總處負責調整、審查，最快下週會有具體方向。

官員也強調，待收到立法院咨文後，政院就會以最快速度提出特別預算案，力拚加速協助災區重建。

商品推薦