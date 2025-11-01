災後重建條例三讀 救助不受門牌限制
花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情嚴重，立法院會昨三讀「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」，經費上限三百億元，協助光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉等受災鄉鎮復原家園，將分期編列。縣長徐榛蔚昨感謝朝野立委，並表示有專款就能有系統、有組織、長遠地專業規畫，讓光復鄉重生。
徐榛蔚說，縣府會到各村開座談會聽取災民心聲，彙整意見給中央，讓專法通過後，子項目更周全。
特別預算的救助對象為實際受災戶，不受一門牌一戶的限制，並排除現行水災災害救助種類及標準的規範限制，除了完成光復鄉「聚落型汙水處理中心」、「超級堤防」等項目，其餘施行時間至後年三月底止。
為消除被迫遷村疑慮，三讀條文以附帶決議強調條例須照「原住民基本法」執行，解決當地原民部落憂心遷移問題。
徐榛蔚也到議會專案報告，報告前，議長張峻請全場起立為洪災罹難者及失蹤者默哀1分鐘。徐報告時細數堰塞湖形成到救災經過，籲請中央研議堰塞湖「拆彈」方案，強調「花蓮縣政府一直都在」，稱自己很辛苦，卻一路被抹黑。
民進黨議員張美慧批徐「甩鍋、卸責」、「將帥無能、累死三軍」，事實是現場指揮系統紊亂，民調顯示高達53.8%不滿意縣府救災。國民黨議員林玉芬、吳建志認為根本問題是堰塞湖，「中央都沒責任嗎」？民進黨卻以媒體、側翼護航，帶風向「溢流不是潰堤」、「縣府撤離不力」掩蓋疏失。
縣府送審明年度總預算逾400億元，議會認為統籌分配稅大幅增加百餘億元，要求增加鄉鎮公所財源，並增列光復重建及防災工程經費，再重新送審，要等下月臨時會再審。
