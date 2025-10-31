徐榛蔚光復堰塞湖災情專案報告 議員批甩鍋卸責

花蓮縣長徐榛蔚今天在議會進行馬太鞍溪堰塞湖事件專案報告，細說縣府在災前、災後工作時間序，盼各界團結挺災民。有議員批是甩鍋卸責報告，也有議員力挺，認為救災不完美但已盡力。

花蓮縣議會今天舉行定期會，上午由徐榛蔚進行「馬太鞍溪堰塞湖事件」專案報告，會前與花蓮縣議會全體議員共同為罹難者及失蹤者默哀。

徐榛蔚從7月25日林保署監測發現馬太鞍溪上游堰塞湖形成、1400萬噸蓄水量開始報告，說明災前預防、保全戶劃定、溢流災情、災後救援等。

徐榛蔚說，花蓮應該更團結，誰在光復沒有親友，縣府沒辦法面面俱到，但能做就做，不能做也會做，強調救災過程「花蓮縣府一直都在」。

徐榛蔚說，復原與重建工程繁重艱鉅，需中央與地方團結一致，共同投入資源與預算，感謝立法院朝野三讀通過「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」，唯有「專法專款專用」，讓災區能有計畫、有組織地重建家園。

民進黨籍縣議員張美慧認為，專案報告內容稱中央沒有掌握撤離範圍、光復鄉公所沒有完全撤離，根本是甩鍋報告，徐榛蔚身為指揮官沒有發揮災害預防及應變指揮能力，只會卸責就該辭職下台。

出身光復鄉的無黨籍縣議員蔡依靜也說，災後快40天連基本的受災名冊都沒有擬定，到現在發放小家電等物資還會發生受災戶不在發放名單的問題，呼籲花蓮縣府走進災區，做好基本工作。

無黨籍縣議員楊華美表示，花蓮縣府對於災民所需、救援需求至今無法盤點跟整合，讓資源無法有效分配，未來總預算增加再加上重建條例補助經費，強調不是錢要來就好，若縣府承接不了龐大工作，就該讓中央幫忙。

國民黨籍縣議員林玉芬則心疼徐榛蔚在救災階段受到網路廣大批評。她說，不認為縣府做得完美，但中央及地方每個環節都有責任，咎責有專責單位負責，議會就該幫災民爭取權益，讓災民能盡快安居樂業。

國民黨籍縣議員吳建志說，堰塞湖溢流災情規模超出地方政府乘載救災能量，中央若及早意識堰塞湖致災嚴重問題，就該在災前派遣人力待命，而非災後才進駐。

