徐榛蔚議會洪災專案報告挨批甩鍋 藍營護航「中央難道沒責任？」

花蓮縣長徐榛蔚今天到議會進行馬太鞍溪堰塞湖洪災專案報告，細數堰塞湖形成到災害發生、救災經過，籲請中央研議堰塞湖「拆彈」方案。民進黨議員批評是「甩鍋報告」，只有滿滿卸責，光復鄉縣議員蔡依靜指災後近40天，縣府最基礎的受災清冊都還沒做好內容還沒做好；國民黨議員則為縣府緩頰，指已盡力救災。

徐榛蔚報告前，議長張峻請全場起立為洪災罹難者及失蹤者默哀1分鐘。徐報告表示，出馬太鞍溪堰塞湖潰壩災害的應變與重建共分三階段進行，包括第一階段緊急搶救、第二階段復原整備、第三階段全面重建，目前各項復原工程均在加速推進中。1小時報告著重在災害搶救過程及後續復原工作，強調「花蓮縣政府一直都在」。

「根本就是甩鍋報告」綠議員張美慧怒批，徐的報告說自己很辛苦、被抹黑，事實是現場指揮系統紊亂，民調顯示高達53.8%不滿意縣府救災，季連成將軍來幫縣府收爛攤子，表現有目共睹，但徐完全沒有感謝之意，就連10月18日演練疏散，也全部賴給季連成，縣府的角色在哪？「將師無能、累死三軍」；無黨籍楊華美也說，報告只見滿滿的卸責，完全看不出來未來要怎麼因應和預防。

馬太鞍部落的無黨籍議員蔡依靜（Lamen Panay）說，災後至今40天，非常多災民依然得不到幫助，受災名冊一直沒辦法做好，民政系統癱瘓時，如何掌握鄉民狀況，何況部落還是處在高風險，現在實際重建需求對接不上中央、地方的方案，資源不是不夠而是分配不均，希望縣府主動結合公所，走進部落盤點調查。

國民黨議員林玉芬、吳建志為縣府抱不平。林玉芬說，表示縣府各局處都努力在做，災後搶救沒有縣府能做到這個樣子嗎？根本的問題是堰塞湖要處理，請中央想盡辦法處理，不然災民永遠活在水深火熱中。她認為每個環節都有責任，難道中央沒有嗎？但現在最重要就是災民權益。

吳建志說，地方不斷示警堰塞湖有潰壩和下游決堤的立即危險，但中央沒有積極作為，直到災情發生前一周，內政部委託李鴻源找台大研究團隊重做評估，才意識到嚴重性，短短1天要求光復鄉公所從撤離600多人上調至撤離8600多人，並提出垂直撤離說法，鄉公所地方只能依法執行，災情已來不及設防。民進黨媒體、側翼護航，帶風向「溢流不是潰堤」、「縣府撤離不力」，掩蓋中央疏失。 花蓮縣議會定期會今天開議，縣長徐榛蔚專案報告前，現場為洪災罹難及失蹤者默哀一分鐘。記者王燕華／攝影 民進黨縣議員張美慧批評徐榛蔚的報告根本是「甩鍋報告」。記者王燕華／攝影 花蓮縣議會定期會今天開議，縣長徐榛蔚專案報告前，現場為洪災罹難及失蹤者默哀一分鐘。記者王燕華／攝影

