300億災後重建條例過了！ 徐榛蔚感謝朝野：讓光復鄉重生

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，光復市區泡在水裡，立院今天通過「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」，經費上限達300億元。本報資料照片
立法院院會今天三讀「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」，經費上限達300億元，適用範圍以光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉等受災鄉鎮為主。花蓮縣長徐榛蔚說，有專款才能有系統、有組織、有長遠的專業規畫，讓光復鄉重生、災區得到保障，感謝朝野立委，縣府也會彙整災民心聲，讓中央訂定更周全的施行辦法。

徐榛蔚說，馬太鞍溪上游堰塞湖潰壩是台灣第一起，造成慘重傷亡損失，災民流離失所，國家必須很負責任的提出特別條例，才對得起19名罹難者和5名失聯鄉親，有專法才能有系統、有組織的規畫重建，縣府支持訂定專法。

她說。感謝朝野重視立委重視光復災區的恢復以及重建，立法精神就是希望趕快重建，這涉及中央各部會許多工作以及施行辦法，縣府會到各村啟動座談會，聽取災民心聲，彙整意見給中央，讓專法通過後，子項目裡面各項訂定能夠更周全。

徐榛蔚舉例，有很多商家生產器具或設備沒有辦法得到中央補助，災區也有很多汽機車、大型貨車淹沒在泥土裡，許多都還有貸款，需要幫助，另中繼屋的申請資格、房屋重建的補助等，希望趕快確定下來，還有區域排水、灌溉水圳、家戶的警報系統等，都希望包含在特別條例中，未來重建工作，需要鄉親、受災戶、中央、地方與鄉公所一起努力。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例要辦理的復原重建整治項目，三讀條文規定，包括農業復原、電力系統、電信系統及有線廣播電視系統、家園及公共設施、水利設施、道路及交通、環境衛生復原、社會復原及產業促進，以及其他經各中央執行機關認定有復原重建必要的項目與自來水、瓦斯及燃氣設施。

花蓮縣長徐榛蔚今天到議會就「馬太鞍堰塞湖造成洪災」進行專案報告。記者王燕華／攝影
花蓮縣長徐榛蔚今天到議會就「馬太鞍堰塞湖造成洪災」進行專案報告。記者王燕華／攝影

堰塞湖 花蓮

