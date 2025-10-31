駁斥買便當花近億 傅崐萁：花縣府已公告 支出4千多萬

有民進黨花蓮縣議員指，縣府在光復鄉救災期間，僅「便當餐盒」支出高達9166萬7040元。國民黨立院黨團今上午於立院議場前舉行記者會，總召傅崐萁表示，教師節連假估計三天進來十幾萬人，請問十幾萬人的中餐、晚餐，20幾萬個便當，一個便當100元，3天就可能要2千多萬。昨天花蓮縣政府已正式公告，到昨晚止共使用4023萬元。

國民黨團上午舉行記者會。首先針對非洲豬瘟，傅崐萁說，國家機器風風火火進攻台中非洲豬瘟廚餘養豬案，2019年非洲豬瘟在全台肆虐時，當時地方政府希望行政院能夠徹底杜絕用廚餘養豬，賴清德總統時任行政院長不予採納，只有雲林縣、花蓮縣等少數地方政府，明令廚餘不能養豬，經淨化、發酵以後，成為有機肥，分配給農民跟所有需要的鄉親使用。至今依然原地踏步， 一直向落後國家看齊，先進國家早就不用廚餘養豬。

傅崐萁表示，台灣好不容易在今年8月才離開世界認定的疫區，台灣畜產品能夠出口到世界各國，卻馬上邊境失守，要持續調查探討。但民進黨鋪天蓋地攻擊台中市政府，中央政府失能，不能把邊境管制做好，明知嚴重性而無積極作為，這不只是廢弛職務更是瀆職。

傅崐萁指出，把焦點轉移到台中，試問台中市政府有邊境檢查權嗎？台中市政府也可以指揮行政院嗎？國家不作為，非洲豬瘟在台蔓延，嫁禍給台中市政府，從賴總統到行政院長卓榮泰都在推諉責任。

傅崐萁也說，國家發生任何災難期間，全國國人應同心協力面對災情，民進黨公職造謠花蓮縣府買上億的便當，一個教師節連假估計三天進來十幾萬人，請問十幾萬人的中餐、晚餐，20幾萬個便當，一個便當100元，3天就可能要2千多萬，何況中秋連假、雙十國慶連假。感謝有這麼多鏟子超人，因為國家失能，人民必須自救，這麼多志工來，是不是要提供膳食，這是最基本的事情。

傅崐萁提到，昨天花蓮縣政府已正式公告，到現在為止，跟所有義煮團前面的合作，使用金額不到一半，到昨晚止共使用4023萬元。民進黨公職明明可以看得到資料卻不斷扭曲稱上億買便當，泯滅人心令人髮指。謊言治國，謠言民進黨，再有不實的指控，尤其對他本人，一定提告。如果提告才能止謗，要以正視聽。

傅崐萁強調，從來沒有義煮團的白飯被擋在災區之外，從頭到尾就是由內政部的保警跟國軍的憲兵做外圍交通管制，所有要進來的車輛都是經過許可後才進來，沒有義煮團白飯被擋一事，都是謠言。台灣最美的風景就是人，因為有一流的人民，但是有三流的政府，才會造成這麼大的災情，人民必須自救。

商品推薦