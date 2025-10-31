馬太鞍溪災後重建特別條例三讀 預算300億元

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情嚴重，為協助災民復原家園，立法院院會上午院長韓國瑜（右）敲槌三讀「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」，經費上限達300億元，適用範圍以光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉等受災鄉鎮為主，將分期編列特別預算，用於農業復原、電力系統、水利設施、道路及交通等項目。記者曾吉松／攝影
立法院會31日三讀通過「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」，所需經費上限新台幣300億元，將分期編列特別預算，用於農業復原、電力系統、水利設施、道路及交通等項目，並明定災後重建將於2027年3月31日完成。

國民黨團提出「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」，原始提案預算為200億元；行政院原本則希望修正「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」，追加250億元。朝野協商時，國民黨團提出修正動議，將預算上限改為300億元，經黨團協商後，按照修正動議通過。

三讀條文指出，該條例未規定者，適用災害防救法及其他相關法律之規定。但其他法律規定較本條例更有利於災後復原重建整治者，適用最有利之法律。重建地區位於原住民族部落者，並應依原住民族基本法相關規定辦理。

三讀條文明定，因水災致住戶淹水之救助，以實際受災戶數為救助對象，不受一門牌一戶之限制，並排除現行水災災害救助種類及標準之規範限制。

三讀條文表示，依該條例編列預算之中央各部會，應於該條例施行後兩個月內提出災後復原重建計畫。該條例編列預算之中央各部會，應將預算之工作計畫實施內容概述及預計實施進度，按季送立法院備查。

三讀條文規範，該條例及其特別預算施行期間，自公布日施行至2027年3月31日止。但第四條第一項第一款、第二款第一目、第七款第一目至第三目規定施行至2030年12月31日止。該條例及其特別預算施行期間屆滿，得經立法院同意延長之。

另附帶決議提及，為促進河川系統性治理效能，清淤、花蓮溪、馬太鞍溪、嘉農溪、光復溪疏濬及土方清運納入系統性治理經費，惟標售土石收益應繳回重建基金。

堰塞湖 花蓮

