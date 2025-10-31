花縣府救災便當費9千多萬？ 傅崐萁痛批民進黨抹黑造謠

快訊

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
國民黨團總召傅崐萁（中）上午批民進黨抹黑造謠，澄清救災時「便當餐盒」依花蓮縣政府公告是4千多萬元。記者曾吉松／攝影
國民黨團總召傅崐萁（中）上午批民進黨抹黑造謠，澄清救災時「便當餐盒」依花蓮縣政府公告是4千多萬元。記者曾吉松／攝影

花蓮縣災後重建再掀爭議，民進黨花蓮縣議員揭露，縣府在光復鄉救災期間，僅「便當餐盒」支出竟高達9166萬7040元，引發外界震驚與撻伐，國民黨團上午記者會，總召傅崐萁痛批民進黨抹黑造謠，澄清依花蓮縣政府公告是四千餘萬元。

堰塞湖 花蓮

