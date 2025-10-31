花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例 立法院三讀通過

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情嚴重，為協助災民復原家園，立法院院會上午院長韓國瑜敲槌三讀通過「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」，經費上限達300億元，適用範圍以光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉等受災鄉鎮為主，將分期編列特別預算，用於農業復原、電力系統、水利設施、道路及交通等項目。

