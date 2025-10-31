「馬太鞍溪堰塞湖災後重建條例」三讀！ 經費上限300億元

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，受損慘重的佛祖街，許多農田消失不見，如今三讀重建特別條例，但挑戰還在後頭。圖／聯合報系資料照片
花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情嚴重，為協助災民復原家園，立法院院會今天三讀「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」，經費上限達300億元，適用範圍以光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉等受災鄉鎮為主，將分期編列特別預算，用於農業復原、電力系統、水利設施、道路及交通等項目。

國民黨立院黨團表示，感謝各政黨本著對災民的同理心，同意將總經費隨著災情嚴重性滾動檢討，從原先的200億元提高到300億元，中央地方同心救災重建，希望馬太鞍溪地區能加快速重建，早日恢復青山綠水，鄉親重享安居樂業的生活。

關於要辦理哪些復原重建整治項目，三讀條文規定，包括農業復原、電力系統、電信系統及有線廣播電視系統、家園及公共設施、水利設施、道路及交通、環境衛生復原、社會復原及產業促進，以及其他經各中央執行機關認定有復原重建必要的項目與自來水、瓦斯及燃氣設施。

因水災致住戶淹水的救助，則以實際受災戶數為救助對象，不受一門牌一戶的限制，並排除現行水災災害救助種類及標準的規範限制。適用範圍除了完成光復鄉「聚落型汙水處理中心」、「超級堤防」等外，其餘施行時間至2027年3月31日止。

重建特別條例審議過程，以第六條「中央、地方政府得就災區安全堪虞之土地，應與原居者取得共識，得劃定特定區域，限制居住」最引發爭議，遭當地族人質疑是替「遷村」鋪路，剝奪世居的土地。最終國民黨團提出修正動議版本，把爭議內容予以刪除。

為消除相關疑慮，三讀條文另以附帶決議強調條例須照「原住民基本法」執行，解決當地原民部落憂心遷移問題。另通過的5項附帶決議，其中之一就明確指出，政府應尊重原住民族在生活方式、社會、經濟、組織、土地管理上自主權，除非立即且明顯危險，否則不得強制遷移族人；應以尊重族人生活選擇及土地利用模式為基本原則等。





