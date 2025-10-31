聽新聞
花蓮縣府救災便當費近億元 季連成：最旺一天就吃3萬個
花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩釀洪災，立法院今預計三讀通過「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」，編列300億預算協助當地災後復原。不過，有媒體關注300億預算當中，有近1億是用在便當上，行政院政務委員季連成表示，假日一天約是3萬個便當，且價格落差大無法精算。
花蓮縣議員胡仁順貼出一張花蓮縣政府災害準備金的使用彙整表，當中馬太鞍溪堰塞湖災害，救災工作相關人員的便當餐盒吃了9166萬7千餘元。
對於救災重建便當部分用到快1億元，季連成表示，每天在災區的人最旺的時候，包括假日，廣大志工進入，假日一天大概是3萬個便當。義煮團大部分做的是給當地居民，當然也包含志工，有些志工一時領不到便當，都可以到義煮團排隊，領取食物。
關於便當吃到1億元是否太多，季連成表示，這個他沒辦法精算，因為便當落差滿大的，70元有個便當，100元、120元也有個便當，這沒辦法算，要問實際上負責便當的人才知道。這會有兩部分，一個是縣政府，一個是中央的農糧署負責。
