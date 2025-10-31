快訊

氣炸鍋別急著洗！專家警告很多人都忘了SOP 暗藏安全風險

中職／軟銀、阪神都有意參戰爭取徐若熙 日媒曝將開10億日圓合約

亞馬遜裁員1.4萬人 執行長：不是AI也不是錢 而是「這原因」

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮縣府救災便當費近億元 季連成：最旺一天就吃3萬個

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院政務委員季連成。圖／聯合報資料照片
行政院政務委員季連成。圖／聯合報資料照片

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩釀洪災，立法院今預計三讀通過「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」，編列300億預算協助當地災後復原。不過，有媒體關注300億預算當中，有近1億是用在便當上，行政院政務委員季連成表示，假日一天約是3萬個便當，且價格落差大無法精算。

花蓮縣議員胡仁順貼出一張花蓮縣政府災害準備金的使用彙整表，當中馬太鞍溪堰塞湖災害，救災工作相關人員的便當餐盒吃了9166萬7千餘元。

對於救災重建便當部分用到快1億元，季連成表示，每天在災區的人最旺的時候，包括假日，廣大志工進入，假日一天大概是3萬個便當。義煮團大部分做的是給當地居民，當然也包含志工，有些志工一時領不到便當，都可以到義煮團排隊，領取食物。

關於便當吃到1億元是否太多，季連成表示，這個他沒辦法精算，因為便當落差滿大的，70元有個便當，100元、120元也有個便當，這沒辦法算，要問實際上負責便當的人才知道。這會有兩部分，一個是縣政府，一個是中央的農糧署負責。

堰塞湖 花蓮 便當 季連成

延伸閱讀

前進協調所今退場！季連成在災區待23天 回顧抵達首日「最大震驚」

馬太鞍溪新堰塞湖蓄水量僅剩5萬噸 季連成：強制撤離居民可回家

馬太鞍溪新堰塞湖溢流後現況曝光 季連成：暫無危機

影／花蓮馬太鞍溪新堰塞湖若溢流 季連成：預防性封閉便道

相關新聞

花蓮縣府救災便當費近億元 季連成：最旺一天就吃3萬個

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩釀洪災，立法院今預計三讀通過「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」，編列300億預算協助當地災後復...

光復救災便當吃掉近億元？網開酸「難怪擋義煮團」 花蓮縣府發聲澄清

花蓮縣議會定期會明天開議，民進黨議員今天在臉書貼出縣府災害準備金、第一第二預備金使用彙整表，質疑「救災便當吃了近億元」。...

歷經2小時取得共識！馬太鞍堰塞湖災後重建特別條例 立院拚31日三讀

針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建事宜，立法院朝野黨團今天歷經2小時左右協商取得共識，將以花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例...

花蓮光復部落主席促中央充分溝通 重建條例與中繼屋須尊重在地共識

花蓮光復鄉堰塞湖洪災超過1個月，仍有家屬四處尋親，盼政府真正踏入災區，「只想要一家團聚」；商家苦喊補助不足，要求政府普查...

「重機超人」黃國寶帶隊衝花蓮救災 挖泥降壩鏖戰月餘守護生命

花蓮縣接連爆發馬太鞍溪堰塞湖潰壩，釀成光復鄉洪災，接著又發生太魯閣「燕子口」堰塞湖危機，當地陷入天災噩夢。然而，在災情最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。