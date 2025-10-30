光復救災便當吃掉近億元？網開酸「難怪擋義煮團」 花蓮縣府發聲澄清

花蓮縣議會定期會明天開議，民進黨議員今天在臉書貼出縣府災害準備金、第一第二預備金使用彙整表，質疑「救災便當吃了近億元」。縣府澄清，這是開口契約，依實際使用量實支實付，到今天為止實際執行約4000萬元；並表示，對網傳「便當近億元難怪不讓義煮團進去」說法，若蓄意造謠將蒐證查處。

民進黨縣議員胡仁順、張美慧今天接連在臉書貼出縣府彙整表，其中一項「馬太鞍堰塞湖災害－救災工作相關人員便當餐盒等」項目，金額為9166萬7040元。胡仁順質疑，若每個便當100元，共採購91萬多個，每天平均超過3萬2000個，還有慈濟、義煮團為什麼買到這麼多？張美慧也質疑縣府究竟怎麼計算出來的？兩人都表示，明天縣府專案報告將問清楚明細。

縣府晚間說明，9166萬元為開口契約的採購金額，並不是實際花費，而是依實際使用量實支實費。到今天為止，實際執行金額為4092萬餘元，沒有花近億元買便當。

縣府解釋，救災期間每天村鄰長及救災人員的基本便當需求約3000個，且大量志工湧入，連假期間每天逾萬人，整體救災期間累計服務人次估達40萬，各單位皆全力滿足災民、救災人員及志工的餐食需求。

網路瘋傳「縣府光復救災採購便當花費億元，難怪不讓義煮團進去」，縣府表示，從沒有阻擋義煮團進入災區，都與義煮團體、義廚群組密切合作，提供災民與救災人員熱食，這個說法與事實完全不符，對於蓄意造謠者，將蒐集證據依災害防救法、社會秩序維護法等規定查處。 花蓮縣府在光復救災期間每天提供大量便當、餐盒給災民與救災人員。圖／縣府提供 花蓮縣議員胡仁順在臉書貼出縣府災害準備金彙整表，質疑救災便當吃了近億元。圖／取自胡仁順臉書

