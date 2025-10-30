光復救災便當吃掉近億元？網開酸「難怪擋義煮團」 花蓮縣府發聲澄清
花蓮縣議會定期會明天開議，民進黨議員今天在臉書貼出縣府災害準備金、第一第二預備金使用彙整表，質疑「救災便當吃了近億元」。縣府澄清，這是開口契約，依實際使用量實支實付，到今天為止實際執行約4000萬元；並表示，對網傳「便當近億元難怪不讓義煮團進去」說法，若蓄意造謠將蒐證查處。
民進黨縣議員胡仁順、張美慧今天接連在臉書貼出縣府彙整表，其中一項「馬太鞍堰塞湖災害－救災工作相關人員便當餐盒等」項目，金額為9166萬7040元。胡仁順質疑，若每個便當100元，共採購91萬多個，每天平均超過3萬2000個，還有慈濟、義煮團為什麼買到這麼多？張美慧也質疑縣府究竟怎麼計算出來的？兩人都表示，明天縣府專案報告將問清楚明細。
縣府晚間說明，9166萬元為開口契約的採購金額，並不是實際花費，而是依實際使用量實支實費。到今天為止，實際執行金額為4092萬餘元，沒有花近億元買便當。
縣府解釋，救災期間每天村鄰長及救災人員的基本便當需求約3000個，且大量志工湧入，連假期間每天逾萬人，整體救災期間累計服務人次估達40萬，各單位皆全力滿足災民、救災人員及志工的餐食需求。
網路瘋傳「縣府光復救災採購便當花費億元，難怪不讓義煮團進去」，縣府表示，從沒有阻擋義煮團進入災區，都與義煮團體、義廚群組密切合作，提供災民與救災人員熱食，這個說法與事實完全不符，對於蓄意造謠者，將蒐集證據依災害防救法、社會秩序維護法等規定查處。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言