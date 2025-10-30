歷經2小時取得共識！馬太鞍堰塞湖災後重建特別條例 立院拚31日三讀

快訊

中央社／ 台北30日電
立法院長韓國瑜主持黨團研商「樺加沙風災暨花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩災後重建特別條例草案」等案。記者季相儒／攝影
立法院長韓國瑜主持黨團研商「樺加沙風災暨花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩災後重建特別條例草案」等案。記者季相儒／攝影

針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建事宜，立法院朝野黨團今天歷經2小時左右協商取得共識，將以花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例草案協助災民，所需經費上限為新台幣300億元。全案將於31日的立法院會完成三讀。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，國民黨立法院黨團、國民黨立委鄭天財提出樺加沙風災暨花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩災後重建特別條例草案，行政院則提丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例第4條、第5條及第10條條文修正草案，都希望幫助災區重建。這2案分別在14日及17日的立法院會逕付二讀，交付朝野協商。

立法院長韓國瑜今天主持朝野協商，討論樺加沙風災暨花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩災後重建特別條例草案等議題。會議開始，朝野先就要採制定案還是修正案交換意見。

民進黨立法院黨團總召柯建銘說，倘若朝野對特別條例有共識，希望31日就能通過，相信大家有同樣的心情，就是越快越好。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，堰塞湖釀成這麼大的災害，與丹娜絲颱風有所區別，如果放在同在同一個條例處理，感覺有點扞格，應該獨立出來，如果大家有不同看法，希望依議事規則盡快處理，不要讓災民再等。

台灣民眾黨立法院黨團副總召張啓楷提到，建議要尊重選區立委的說法，重點是要迅速、便民、公開透明、充分尊重在地等。

朝野黨團代表在第一輪發言結束後，韓國瑜見存有意見落差，宣布休息10分鐘，讓朝野黨團與受邀出席協商的行政院政務委員陳金德等政府代表進行溝通，最後朝野決定採制定案方式來協助災民，但名稱從樺加沙風災暨花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩災後重建特別條例草案，改為花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例草案。

在立法體例與名稱取得初步共識下，朝野繼續討論條文內容，包括立法目的、所定災區範圍、災區復原重建整治項目、特別預算施行期間等，以及附帶決議，達成共識。

關於所需經費上限，國民黨團原始提案是新台幣200億元，行政院版是希望修正丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例，追加250億元。協商時，國民黨團提出修正動議，將預算上限改為300億元，在場立委及陳金德沒有意見，因此按照修正動議通過。

此外，各黨團同意將本案列入31日院會討論事項，於施政質詢前處理，完成三讀，並不提出復議。

堰塞湖 花蓮 馬太鞍溪 立法院 行政院 韓國瑜 傅崐萁 柯建銘 復原重建

