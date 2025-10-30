花蓮光復部落主席促中央充分溝通 重建條例與中繼屋須尊重在地共識

快訊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
今天除了光復鄉居民在立法院外抗議重建條例草案，光復鄉也有部分災民表達訴求。圖／FATA'AN自救會提供
今天除了光復鄉居民在立法院外抗議重建條例草案，光復鄉也有部分災民表達訴求。圖／FATA'AN自救會提供

花蓮光復鄉堰塞湖洪災超過1個月，仍有家屬四處尋親，盼政府真正踏入災區，「只想要一家團聚」；商家苦喊補助不足，要求政府普查；部落領袖則擔憂重建政策未與地方充分溝通，希望正視中繼屋的議題，尊重部落意見。

針對花蓮災後重建議題，國民黨推出「樺加沙暨馬太鞍堰塞湖災害重建特別條例」草案，今天除了光復鄉居民在立法院外抗議，光復鄉大馬太鞍活動中心也有部分災民表達訴求。

「我只想找到我的爸爸媽媽」失聯林姓夫妻的女兒難過地說，36天來仍靠民間善心協助，政府承諾的聯繫至今仍沒看到。她不需要慰問金或口頭關心，而是真正的搜尋協助，包括大型機具、人力與現場指揮協調，「時間越久越痛，請將心比心」。

Fata’an部落主席徐清德指出，中央制定重建條例前，應與部落充分溝通，以免造成未來長期的文化與生活衝擊。他表示，部落內部近期也出現世代意見落差，年輕人積極、長輩謹慎，相信大家出發點都為了家園。他呼籲部落階層與政府形成共識，透過長輩、頭目、村長與代表一起決議，同時也要聽聽年輕人的聲音。

徐清德表示，部落曾向行政院長提出訴求，希望入住條件不只依房屋受損程度決定，「部落文化、家族生活方式、生活機能空間都要一起考量」他強調，中繼屋關係長期生活與文化延續，政府應尊重部落的集體意見。

光復鄉開業30年的電器行，設備與商品5秒內全被沖走，損失百萬起跳，店家代表楊先生批評補助制度「齊頭式」設計不合理，35萬、25萬根本不夠，希望政府實際普查、造冊、評估每戶損失，住家與商業損失不一樣；未來準備要成立自救會爭取權益。

住在中山路三段的80多歲阿嬤說，水災後房子一樓家具、家電都不見，雖然房子是他們的，但戶籍不在光復，這樣就領不到補助，應該以實際居住為標準發放補貼。

