「重機超人」黃國寶帶隊衝花蓮救災 挖泥降壩鏖戰月餘守護生命

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉南重機械公司董事長黃國寶率領重機救援隊挺進花蓮災區，投入「燕子口」堰塞湖降壩工程完成任務。記者魯永明／翻攝
花蓮縣接連爆發馬太鞍溪堰塞湖潰壩，釀成光復鄉洪災，接著又發生太魯閣「燕子口」堰塞湖危機，當地陷入天災噩夢。然而，在災情最險峻時刻，遠從嘉義趕來的嘉邑行善團團員兼團務顧問、「重機超人」嘉南重機械公司董事長黃國寶，率領重機救援隊挺進災區，用鋼鐵意志守護生命，被譽為「救災英雄」。

黃國寶花蓮洪災後馬上隨行善團理事長鄭秀玉，組成「重機救援隊」奔赴花蓮，帶領近50名工程人員、40多部大中小型挖土機，進駐災區。黃國寶救災經驗豐富，從921大地震、防護草嶺潭潰壩、台南維冠大樓倒塌，到花蓮地震與洪災，他都義不容辭投入現場。

「重機在前，人心在後」，是他行善20年來不變的信念。即使這次鏖戰月餘、衣不解帶，未回家，家人全力支持，妻子甚至親赴花蓮探望，為他和團隊打氣。

他從光復鄉馬太鞍溪潰壩後的第2天就趕到現場，一待就是1個多月，期間，他先協助完成光復鄉災後復原，又投入「燕子口」堰塞湖降壩工程，2項艱鉅任務都順利完成。「說不怕是騙人的，但我不能慌，夥伴們要靠我穩住」，黃國寶說，看到壩體安全降解、災情穩定後，心中那塊大石頭才真正放下，「我只想帶著兄弟們平安回家」。

他笑說，「我是嘉邑行善團團員，任務還沒結束，光復鄉還有許多災後家園待清理，要幫鄉親把生活恢復起來，才算真正完成」。嘉義鄉親稱讚黃國寶是「聞聲救苦的真菩薩」，嘉邑行善團精神就是「人有難，義不容辭」。從台南到花蓮，這群重機英雄默默馳援，用鋼鐵巨臂搬開廢墟，用行動展現嘉義人的大愛無疆。

花蓮縣接連爆發馬太鞍溪堰塞湖潰壩、太魯閣「燕子口」堰塞湖危機，「重機超人」嘉南重機械公司董事長黃國寶（左），率領重機救援隊挺進災區，被譽為「救災英雄」。圖／嘉邑行善團提供
花蓮縣接連爆發馬太鞍溪堰塞湖潰壩、太魯閣「燕子口」堰塞湖危機，遠從嘉義趕來的「重機超人」嘉南重機械公司董事長黃國寶（左），率領重機救援隊挺進災區，被譽為「救災英雄」。記者魯永明／翻攝
嘉南重機械公司董事長黃國寶率領重機救援隊挺進花蓮災區，投入「燕子口」堰塞湖降壩工程完成任務。記者魯永明／翻攝
堰塞湖 花蓮

