花蓮太魯閣燕子口堰塞湖消失 台8線通了

聯合報／ 記者王思慧唐秀麗／花蓮報導
燕子口堰塞湖危機解除，施工團隊離開前，以6部大怪手向山致敬。圖／林保署花蓮分署提供
燕子口堰塞湖危機解除，施工團隊離開前，以6部大怪手向山致敬。圖／林保署花蓮分署提供

「快！機具人員全部撤離。」昨中午11時30分許，花蓮太魯閣燕子口堰塞湖壩體經連日降挖後潰決，水勢加大一倍，在「轟隆隆」土石沖刷聲中，中橫公路靳珩隧道西口的「蒂芬妮藍」湖水景色消失，13天危機解除。

回顧驚心動魄拆彈過程，下游錦文橋水位一度竄升2公尺，縣府緊急封閉立霧溪河道，秀林鄉公所也馬上撤離民樂部落及台電東部電廠數百人。下午林保署花蓮分署勘查認定已無致災風險，解除堰塞湖警戒，公路局也宣布放行封閉13天的天祥至太魯閣路段。

馬太鞍溪堰塞湖發生第2天就來了，到現在都沒有回家。」負責現場指揮施工的嘉南重機械公司董事長黃國寶，帶著40多部重機械與嘉邑行善團進駐花蓮。他曾參與921草嶺潭堰塞湖減災工程，這回自嘉義遠征花蓮光復鄉，原是義務協助復原，沒想到10月17日發現燕子口堰塞湖後，投入降挖壩體工程。

黃國寶說，團隊逐層降挖壩體，機械機具先挖壕溝、防溝帶，提供機具緊急避難場所，只要發現落石，挖土機連人帶機具就要緊急撤離，施工期間上方崩落好幾個大岩盤下來，險象環生。

燕子口堰塞湖潰決後，壩體被水勢沖毀，已看不見存在痕跡。林保署花蓮分署表示，燕子口堰塞湖潰決後，水位在短短40分鐘內降低18公尺，下游錦文橋水位上升2公尺，因此通知縣府、秀林鄉公所緊急通知人員避難，也通報鐵公路單位戒備。

事後河道水位已回復正常，花蓮分署勘查，發現雖有少量壩體殘存土石分布於河道，形成少量蓄水區域，但殘存土體及水體對下游已無致災風險，確認安全無虞後，下午4時20分解除堰塞湖警戒。整體降挖工程為期約1周，昨天施工團隊離開前，6部大怪手特別揚起挖斗，向山致敬。

中橫台8線靳珩隧道、魯丹橋淹水也因此消失，公路局東區養護工程分局確認安全後，派搶修人員與機具巡檢，下午5時宣布天祥至太魯閣依照5個管制時間放行，夜間依然先封閉管制。

林保署花蓮、宜蘭分署和施工團隊進行燕子口堰塞湖壩體降挖與引流，成功解除燕子口堰塞湖危機。圖／林保署花蓮分署提供
林保署花蓮、宜蘭分署和施工團隊進行燕子口堰塞湖壩體降挖與引流，成功解除燕子口堰塞湖危機。圖／林保署花蓮分署提供

