燕子口堰塞湖警戒正式解除 施工團隊6部大怪手向山致敬
花蓮太魯閣燕子口堰塞湖經過施工單位降挖與引流，水位已下降至原河道，林業及自然保育署花蓮分署宣布，燕子口堰塞湖警戒解除，感謝所有參與單位的專業協力與守護，讓危機平安落幕。施工團隊在離開前，6部大怪手特別向山致敬，令人感動。
燕子口堰塞湖今天降挖成功潰壩，壩體被大水沖刷，水位已下降至原河道，錦文橋水位上升2公尺，下游人員均安，目前河道水位已回復正常，堰塞湖殘存土體及水體對下游已無致災風險，在確認安全無虞後，警戒已於下午4時20分正式解除。
花蓮分署指出，與成大防災研究中心在潰決後監測現場變化，經確認水量趨穩、土砂運移回復正常後，僅剩殘餘水體，已完成最後安全檢視，因此發布通報、解除警戒。特別感謝行政院李孟諺顧問、成功大學防災研究中心、台灣世曦工程顧問公司、林保署宜蘭分署人員、晶富營造公司負責人黃國寶與現場團隊。
花蓮分署提醒，儘管警戒已解除，仍請民眾暫勿靠近立霧溪河道與施工區域，避免危險；也將持續密切觀察集水區原堰塞湖後續發展情形、坡面及水位變化，守護民眾生命財產安全。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言