燕子口堰塞湖警戒正式解除 施工團隊6部大怪手向山致敬

花蓮太魯閣燕子口堰塞湖經過施工單位降挖與引流，水位已下降至原河道，林業及自然保育署花蓮分署宣布，燕子口堰塞湖警戒解除，感謝所有參與單位的專業協力與守護，讓危機平安落幕。施工團隊在離開前，6部大怪手特別向山致敬，令人感動。

燕子口堰塞湖今天降挖成功潰壩，壩體被大水沖刷，水位已下降至原河道，錦文橋水位上升2公尺，下游人員均安，目前河道水位已回復正常，堰塞湖殘存土體及水體對下游已無致災風險，在確認安全無虞後，警戒已於下午4時20分正式解除。

花蓮分署指出，與成大防災研究中心在潰決後監測現場變化，經確認水量趨穩、土砂運移回復正常後，僅剩殘餘水體，已完成最後安全檢視，因此發布通報、解除警戒。特別感謝行政院李孟諺顧問、成功大學防災研究中心、台灣世曦工程顧問公司、林保署宜蘭分署人員、晶富營造公司負責人黃國寶與現場團隊。

花蓮分署提醒，儘管警戒已解除，仍請民眾暫勿靠近立霧溪河道與施工區域，避免危險；也將持續密切觀察集水區原堰塞湖後續發展情形、坡面及水位變化，守護民眾生命財產安全。 燕子口堰塞湖經過施工單位降挖與引流，水位已下降至原河道，警戒解除，施工團隊在離開前，6部大怪手特別向山致敬。圖／林保署花蓮分署提供 燕子口堰塞湖警戒解除，施工團隊大合照。圖／林保署花蓮分署提供 燕子口堰塞湖潰決後，已幾乎看不見壩體。圖／林保署花蓮分署提供

