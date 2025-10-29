快訊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮由慈濟基金會援建的「大愛屋」、中華民國紅十字會捐助的「組合屋」兩案中繼宅，預計11月開放震災受災戶看屋、抽籤，12月底前陸續入住。圖／花蓮縣政府提供
花蓮403強震災後重建中繼宅進入收尾階段，花蓮縣政府表示，由慈濟基金會援建的「大愛屋」及中華民國紅十字會捐助的「組合屋」兩案中繼宅，預計11月開放受災戶看屋、抽籤，12月底前陸續入住，協助災民度過重建期。

去年4月3日強震造成花蓮180多間建物受損，約2000名受災戶需重建或修繕，仍有部分民眾租屋或依親暫住。縣府與慈濟基金會、紅十字會攜手合作，在花蓮市兩處空地興建中繼宅，依照災民意願與實際需求規畫設計。

位於花蓮市信義街與廣東街口、信義國小旁「大愛屋」，由慈濟基金會設計與興建，建築融入高耐震結構與無障礙設施，設有雙人房、四人房及無障礙房等不同格局，共有144戶災民選擇入住。

「組合屋」則位於花蓮市美崙地區林園公園旁空地，由紅十字會捐助經費、縣府興建，設有單房與雙房格局，約30戶災民有意入住。

縣府表示，兩案均已陸續取得使用執照，進入最終檢驗與環境整備階段。入住名單依社會福利身分別篩選，已公告於「花蓮縣政府0403震災資訊專區」。預計11月中下旬通知受災戶進行看屋、抽籤與簽約，整體評估12月底前可望完成入住。入住原則為兩年，將視災民原住家重建或修繕進度適度延長，會讓災民安心住到住家完工。

縣府指出，意願登記截止後，仍有部分災民詢問中繼宅方案，將列入候補名單，視第一階段入住狀況盤點空房後，辦理第二階段入住程序。縣府強調，從臨時安置到永久重建，中央、地方與民間團體持續緊密合作，以「以人為本」為核心，讓受災鄉親感受到政府關懷與社會溫暖。

花蓮由慈濟基金會援建的「大愛屋」、中華民國紅十字會捐助的「組合屋」兩案中繼宅，預計11月開放震災受災戶看屋、抽籤，12月底前陸續入住。圖／花蓮縣政府提供
相關新聞

危機將解除！燕子口堰塞湖壩體幾乎完全沖毀 水位回原河道無災情

花蓮太魯閣燕子口堰塞湖經過施工單位降挖與引流，今天中午堰塞湖水位已下降至原河道，下游錦文橋水位上升2公尺，堰塞湖壩體幾乎...

影／燕子口堰塞湖降挖成功潰壩 這群工人冒生命危險與惡水搏鬥

花蓮燕子口堰塞湖降挖成功潰壩，土石大量崩落，水量增加十倍，邊坡土石持續被沖坡，大水主要往立霧溪沖刷，林保署花蓮分署已緊急...

燕子口堰塞湖警戒正式解除 施工團隊6部大怪手向山致敬

花蓮太魯閣燕子口堰塞湖經過施工單位降挖與引流，水位已下降至原河道，林業及自然保育署花蓮分署宣布，燕子口堰塞湖警戒解除，感...

花蓮403震災大愛屋、組合屋中繼宅完工在即 11月開放災民看屋

花蓮403強震災後重建中繼宅進入收尾階段，花蓮縣政府表示，由慈濟基金會援建的「大愛屋」及中華民國紅十字會捐助的「組合屋」...

燕子口堰塞湖潰散 台8線東段預計下午5時放行「天祥至太魯閣」

花蓮太魯閣燕子口堰塞湖經過施工單位降挖與引流，今天堰塞湖水位已下降至原河道，台8線路段已無淹水，公路局東區養護工程分局確...

堰塞湖引流後潰決…靳珩隧道、魯丹橋積水退去 中橫恢復管制放行

燕子口堰塞湖經引流後潰決，水位下降於原河道水位，遭溢淹台8線靳珩隧道及魯丹橋積水退去，公路局進場清理，預計今天下午5時放...

