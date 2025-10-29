快訊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
燕子口堰塞湖水位已下降至原河道，台8線路段已無淹水，公路局已派搶修人員與機具巡檢，預估今天下午5時，天祥至太魯閣依照原有管制時間放行。圖／公路局太魯閣工務段提供
花蓮太魯閣燕子口堰塞湖經過施工單位降挖與引流，今天堰塞湖水位已下降至原河道，台8線路段已無淹水，公路局東區養護工程分局確認安全後，已派搶修人員與機具巡檢，預估今天下午5時，天祥至太魯閣依照原有管制時間放行。

東區養護工程分局太魯閣工務段指出，燕子口遊憩區自本月17日邊坡崩塌，阻塞立霧溪河道形成堰塞湖，中橫公路台8線靳珩隧道、魯丹橋遭溢淹。今天堰塞湖經引流後，壩體如預期潰散，堰塞湖湖水下降後隨即消失，台8線175K至176K路段已無溢淹情形。

太魯閣工務段表示，確認立霧溪水位降低、無安全疑慮後，搶修人員機械立即前往現場，展開設施巡檢及路面淤泥清除與清洗作業，預估今天下午5時開放通行後，隨即恢復台8線東段原有管制措施，天祥至太魯閣白天5時段放行，關原至太魯閣夜間道路封閉。

台8線167.7K至184.5K天祥至太魯閣口段，每天放行時間分別為上午6時30分至8時、10時至10時5分、中午12時至下午1時、3時至3時5分，以及5時至5時30分，夜間則自晚上6時30分至隔日上午6時30分封閉。太魯閣工務段搶修團隊提醒用路人，行經災害路段仍需小心行駛、注意安全。

公路局呼籲用路人，山區道路地震、颱風過後及豪雨（或連續降雨）期間易坍方、落石，路況難以掌握，非必要請避免進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規畫行程預作應變準備。

堰塞湖 花蓮 立霧溪 燕子口 太魯閣

