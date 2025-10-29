堰塞湖引流後潰決…靳珩隧道、魯丹橋積水退去 中橫恢復管制放行

快訊

中央社／ 花蓮縣29日電
公路局東區養護工程分局太魯閣工務段表示，燕子口堰塞湖經引流後，壩體29日上午如期潰散，水位下降至中橫公路路面以下，目前搶修人員及機械已進場巡檢、清理路面淤土，預計29日下午5時起恢復管制放行。圖／公路局提供（中央社）
燕子口堰塞湖經引流後潰決，水位下降於原河道水位，遭溢淹台8線靳珩隧道及魯丹橋積水退去，公路局進場清理，預計今天下午5時放行，恢復天祥至太魯閣口每天5時段管制放行。

太魯閣國家公園燕子口遊憩區17日邊坡崩塌，土石阻塞立霧溪河道形成堰塞湖，水位上漲淹沒台8線175至176公里處（靳珩隧道及魯丹橋）。

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段今天表示，堰塞湖經引流後，壩體今天上午如期潰散，水位下降至公路以下，靳珩隧道及魯丹橋淹水退去。

太魯閣工務段表示，確認立霧溪水位降低無安全疑慮後，搶修人員及機械進場巡檢，清理路面淤土，預計今天下午5時開放通行，恢復原有天祥至太魯閣口日間5時段管制放行、關原至太魯閣口夜間道路封閉。

林業保育署花蓮分署說明，燕子口堰塞湖上午11時許壩頂溢流水量逐漸增大，壩體沖刷後逐步潰散，壩體幾乎完全沖毀，湖水傾瀉入立霧溪下游，根據監測團隊監測，下游錦文橋橋墩水位上升約2公尺，並無造成災情。

