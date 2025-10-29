危機將解除！燕子口堰塞湖壩體幾乎完全沖毀 水位回原河道無災情
花蓮太魯閣燕子口堰塞湖經過施工單位降挖與引流，今天中午堰塞湖水位已下降至原河道，下游錦文橋水位上升2公尺，堰塞湖壩體幾乎完全潰決，立霧溪下游人員與設施均安。林業保育署花蓮分署表示，目前正評估壩體與河道變化，確認無虞後再發布解除警戒通知。
林保署花蓮及宜蘭分署與施工團隊，今天上午持續降挖與引流燕子口堰塞湖，約在11時25分，現場人員發現溢流水量逐漸增大，花蓮分署立即發布通報單及CBS簡訊，通知東部電廠人員撤離與下游河道淨空，並請秀林鄉公所通知低窪處居民疏散，也通報鐵公路單位戒備。
花蓮分署說明，現場施工人員發現堰塞湖壩頂溢流水量逐漸增大時，現場人員立即安全撤離，壩體開始出現沖刷跡象；11時30分，沖刷情形加劇，壩體逐步潰散；11時40分，壩體幾乎已完全沖毀，堰塞湖絕大多數水體已傾瀉入立霧溪下游。
根據國立成功大團隊監測顯示，下游最大洪峰約出現在11時50分，錦文橋橋墩水位約上升2公尺。洪峰後立霧溪下游並無災情發生，目前堰塞湖水位已下降至原河道水位，雖有少量壩體殘存土石分布於河道，形成少量蓄水區域，但對下游已無致災風險。
林保署將與成大防災研究中心持續監測堰塞湖殘存壩體與河道變化，評估安全情況。目前立霧溪水量已逐步穩定，工作人員正進行解除警戒前的安全檢視，確認無虞後，將發布解除警戒通知，提醒民眾在警戒解除前仍勿進入河道。
對於燕子口堰塞湖危機能圓滿拆彈，林保署感謝宜蘭分署與花蓮分署人員不眠不休，協力無間；也特別感謝負責施工的晶富營造有限公司現場負責人黃國寶與工作團隊，秉持高度專業與豐富經驗，用認真負責的態度，以最少的經費與時間解除堰塞湖風險。
延伸閱讀
