影／燕子口堰塞湖降挖成功潰壩 這群工人冒生命危險與惡水搏鬥

聯合報／ 記者王思慧唐秀麗／花蓮即時報導
燕子口堰塞湖降挖成功逐步潰壩，這群工人冒著生命危險與惡水搏鬥。記者唐秀麗／翻攝
燕子口堰塞湖降挖成功逐步潰壩，這群工人冒著生命危險與惡水搏鬥。記者唐秀麗／翻攝

花蓮燕子口堰塞湖降挖成功潰壩，土石大量崩落，水量增加十倍，邊坡土石持續被沖坡，大水主要往立霧溪沖刷，林保署花蓮分署已緊急通知下游各單位村落緊急撤離，有一群來自嘉義的工人連日來冒著生命危險與惡水搏鬥，「打帶跑」成功降挖壩體，截至今天下午2點壩體已消失。

「快，機具人員全部撤離！」畫面中看到燕子口潰壩降水位後，水勢加大一倍，壩體土方被沖刷，現場傳出「轟隆隆」土石沖刷聲響，負責現場施工的嘉南重機械重事長黃國寶高喊「機具人員全部撤離」，人員安全第一。

「我從光復鄉馬太鞍溪堰塞湖發生第2天就來了，到現在都沒有回家」，黃國寶說，他帶著40多部重機械與嘉邑行善團一直進駐在花蓮，先協助光復鄉災民善後，未料，燕子口也發生堰塞湖，後來也投入協助降挖壩體工程。

黃國寶說，「感謝林保署長官，感謝行政院李孟諺顧問，感謝季將軍的魄力！」原本中央依一般程序發包，但有廠商開出1億8千萬高額費用，行政院政務委員季連成將軍很有魄力，決定開放找優質甲級廠商施工，感謝晶富營造找上嘉南重機械合作，6天前進駐燕子口施工迄今，今天終於傳出好消息，這群施工人員不少是由他從嘉義帶來工作的，一定要平安帶這些人回嘉。

經驗豐富的黃國寶分析指出，他們團隊採取逐層降壩體，機械機具送到附近後，規畫防溝帶，挖一個壕溝，讓機具可有緊急避難的地方，防溝帶用來防止上游土石直接沖落到人與機具，只要聽到一有落石聲音，就「打帶跑」挖土機連人帶機具緊急撤離，上方有崩落好幾個大塊的岩盤塊石下來，機器暫留一部機具在比較安全的地方施作，其餘的機具先撤出。

「面對洪水濤天，說不怕是騙人的。」黃國寶說，但不能說怕，要穩住軍心，直到今天下午2點多，整體堰塞湖壩體已消失，心中一顆大石頭才終於落下，一定要平安帶夥伴們平安回家。

「快，機具全部撤離！」燕子口堰塞湖降挖成功逐步潰壩。記者唐秀麗／翻攝
「快，機具全部撤離！」燕子口堰塞湖降挖成功逐步潰壩。記者唐秀麗／翻攝
燕子口堰塞湖今天下午2點多，整體堰塞湖壩體已消失。記者唐秀麗／翻攝
燕子口堰塞湖今天下午2點多，整體堰塞湖壩體已消失。記者唐秀麗／翻攝
燕子口堰塞湖降挖成功逐步潰壩，有一群工人冒著生命危險開著挖土機與惡水搏鬥。記者唐秀麗／翻攝
燕子口堰塞湖降挖成功逐步潰壩，有一群工人冒著生命危險開著挖土機與惡水搏鬥。記者唐秀麗／翻攝
燕子口堰塞湖降挖成功逐步潰壩，這群工人冒著生命危險與惡水搏鬥。記者唐秀麗／翻攝
燕子口堰塞湖降挖成功逐步潰壩，這群工人冒著生命危險與惡水搏鬥。記者唐秀麗／翻攝

