聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
太魯閣燕子口堰塞湖持續降挖，今天壩體溢流水道水量變大沖刷壩體。圖／林保署花蓮分署提供
太魯閣燕子口堰塞湖持續降挖，今天壩體溢流水道水量變大沖刷壩體。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮太魯閣燕子口堰塞湖持續降挖，今天壩體溢流水道水量變大沖刷壩體，目前壩體幾乎看不見。林保署花蓮分署指出，堰塞湖40分鐘內水位下降18公尺，立霧溪下游禁止人員接近，後續在安全情況下滾動式調整施工作業。

林保署花蓮分署副分署長朱懿千表示，立霧溪今天11時30分出現潰決的情形，水流流量瞬間增加，林保署立即發佈了通報單及CBS簡訊通知花蓮縣政府、秀林鄉公所與東部電廠等單位疏散人員，還有錦文橋封橋等預防性措施，讓下游河道淨空，並提醒人員切勿進入河道活動。

朱懿千指出，根據目前的監測顯示，堰塞湖的水位從早上10時30分的水位，一直到11時30分潰決到12時10分，40分鐘內下降約18公尺，目前持續觀察監測當中，現場的施工人員都安全無虞，後續的現場狀況，在安全無虞的情況下，花蓮分署會與成大、防災中心，還有施工單位密切合作，依照天候還有現場的狀況，滾動式調整施工的作業。

朱懿千提醒，立霧溪燕子口下游、出海口河段，仍屬於危險的區域，請民眾切勿靠近或進入河床活動，沿岸的一些公共設施橋梁單位，也應該要提高警覺，配合現場人員的指示，共同確保安全。

太魯閣燕子口堰塞湖持續降挖，今天壩體溢流水道水量變大沖刷壩體，目前壩體幾乎看不見。圖／讀者提供
太魯閣燕子口堰塞湖持續降挖，今天壩體溢流水道水量變大沖刷壩體，目前壩體幾乎看不見。圖／讀者提供
太魯閣燕子口堰塞湖持續降挖，今天壩體溢流水道水量變大沖刷壩體，目前壩體幾乎看不見。圖／讀者提供
太魯閣燕子口堰塞湖持續降挖，今天壩體溢流水道水量變大沖刷壩體，目前壩體幾乎看不見。圖／讀者提供

堰塞湖 花蓮 燕子口

相關新聞

影／燕子口堰塞湖水位40分鐘降18公尺 壩體幾乎消失

花蓮太魯閣燕子口堰塞湖持續降挖，今天壩體溢流水道水量變大沖刷壩體，目前壩體幾乎看不見。林保署花蓮分署指出，堰塞湖40分鐘...

影／燕子口堰塞湖溢流沖刷壩體下游水量增 秀林鄉民樂部落緊急撤離

花蓮太魯閣燕子口堰塞湖壩體溢流水道水量擴大並沖刷壩體，林業保育署花蓮分署表示，將持續造成壩體破壞或潰決，引發立霧溪下游水...

花蓮光復百年保安寺受災 台師大搶救文物助修復

受馬太鞍溪堰塞湖溢流洪水影響，位於花蓮光復鄉的百年古剎保安寺文物受泥水浸蝕。台師大文保中心參與搶救工作，協助災後文物檢測...

「踹桌」委屈？徐榛蔚：不畏外界打壓全力以赴、災區快重建

北市長蔣萬安、花蓮縣長徐榛蔚今出席松山慈祐宮三獻大典暨捐贈儀式，對於日前立委傅崐萁主持災後重建座談會，遭議長張峻衝入會場...

花蓮光復鄉洪災佛教界發放慰助金 6歲小沂獲贈20萬元補助

今年9月光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流釀成嚴重災情，台灣佛教總會、中華佛教比丘尼協進會及屏東縣佛教會共同發起募資，共募集了11...

燕子口堰塞湖溢流加大壩體恐潰決 林保署急淨空籲勿入河道

林業及自然保育署今天持續降挖燕子口堰塞湖壩體，加上下午4時起因上游持續降雨，導致壩體原滲流處水量擴大並進一步沖刷壩體，可...

