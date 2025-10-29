影／燕子口堰塞湖水位40分鐘降18公尺 壩體幾乎消失
花蓮太魯閣燕子口堰塞湖持續降挖，今天壩體溢流水道水量變大沖刷壩體，目前壩體幾乎看不見。林保署花蓮分署指出，堰塞湖40分鐘內水位下降18公尺，立霧溪下游禁止人員接近，後續在安全情況下滾動式調整施工作業。
林保署花蓮分署副分署長朱懿千表示，立霧溪今天11時30分出現潰決的情形，水流流量瞬間增加，林保署立即發佈了通報單及CBS簡訊通知花蓮縣政府、秀林鄉公所與東部電廠等單位疏散人員，還有錦文橋封橋等預防性措施，讓下游河道淨空，並提醒人員切勿進入河道活動。
朱懿千指出，根據目前的監測顯示，堰塞湖的水位從早上10時30分的水位，一直到11時30分潰決到12時10分，40分鐘內下降約18公尺，目前持續觀察監測當中，現場的施工人員都安全無虞，後續的現場狀況，在安全無虞的情況下，花蓮分署會與成大、防災中心，還有施工單位密切合作，依照天候還有現場的狀況，滾動式調整施工的作業。
朱懿千提醒，立霧溪燕子口下游、出海口河段，仍屬於危險的區域，請民眾切勿靠近或進入河床活動，沿岸的一些公共設施橋梁單位，也應該要提高警覺，配合現場人員的指示，共同確保安全。
