影／燕子口堰塞湖溢流沖刷壩體下游水量增 秀林鄉民樂部落緊急撤離
花蓮太魯閣燕子口堰塞湖壩體溢流水道水量擴大並沖刷壩體，林業保育署花蓮分署表示，將持續造成壩體破壞或潰決，引發立霧溪下游水位抬升，請人員不要進入下游河道，秀林鄉公所也已撤離民樂部落居民。
縣府指出，立霧溪落石阻塞河道開口加大，溢流水道水量擴大並沖刷壩體，將持續造成壩體破壞或潰決，引發立霧溪下游水位抬升，請秀林鄉民樂部落居民配合鄉公所進行疏散撤離，並請鄉親勿靠近河道周圍。
縣府發布災害應變中心通報單，立霧溪燕子口下游至出海口沿線河床仍屬危險地帶，呼籲民眾切勿進入；請秀林鄉公所以村里廣播或警車廣播方式，通知富世村民樂部落低窪處居民及東部電廠員工疏散撤離。立霧溪燕子口以下河道沿岸河防構造物、東部電廠設施及鐵公路橋梁等公共設施請提高警覺；台8線175.5公里靳靳附隧道西口燕子口步道西口以東到魯丹橋路段仍為溢流水道，嚴禁民眾靠近。
施工廠商董事長黃國寶表示，在前幾天進場以後，做第一階段的便道施作，以及在河道的整理、降挖兩公尺，昨天持續壩體降挖，等降挖到河段末端時，再增加三倍的水量，造成回填的壩體土石崩落，速度很快，今天水道要再稍微改道，再進行降水作業。
他說，剛才上方有崩落好幾個大塊的岩盤塊石下來，機器暫留一部機具在比較安全的地方施作，其餘的機具先撤出。昨天有大量的土石流失，壩體底部內部結構看不清楚，經過昨晚沖刷，還好底部有幾塊大石頭頂住，沖刷下來的土石回淤，目前還算穩定。
上游河水持續進來，整個壩體水流應該降下許多，在魯丹橋的瀑布已減少一半，不過跟理想的情況還有落差，因此還要再降水位，目前因為下雨，所以落石不斷，在安全範圍內繼續施作。昨天下午4時左右快速降水位後，蓄水量有趨緩，到現在都維持同樣的水位，所以以潰壩來講目前還算穩定。
