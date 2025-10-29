花蓮光復百年保安寺受災 台師大搶救文物助修復

快訊

中央社／ 台北29日電
花蓮光復鄉的百年古剎保安寺文物受泥水浸蝕。聯合報系資料照
受馬太鞍溪堰塞湖溢流洪水影響，位於花蓮光復鄉的百年古剎保安寺文物受泥水浸蝕。台師大文保中心參與搶救工作，協助災後文物檢測、修復與保存，並將推動文物修護認養計畫。

台灣師範大學今天發布新聞稿指出，保安寺位於花蓮光復鄉，已有逾百年歷史，廟內供奉的佛祖神像、神轎、牌匾等，皆為見證東部社會發展與工藝傳承的重要文物；但光復鄉9月23日遭逢水患，寺內建物與文物嚴重受損，許多木雕構件、書畫與神像因浸水產生裂痕、剝落與霉變。

在花蓮縣文化局協助下，台灣文物保存協會理事長、台師大文物保存維護研究發展中心主任張元鳳提出緊急搶救的建議，獲得協會全體會員支持；經實地勘查後，在取得保安寺董事長藍洋的同意下，隨即啟動緊急搶救機制，成立「保安寺文物志工小隊」。

志工團隊於10月24日至26日期間展開第一階段任務，包括文物攝影、檢視登錄、拓印銘文與初步清潔加固等作業，確保每件文物的現況被完整記錄保存；第二批志工小隊將於今天再度進駐現場，接力展開基礎乾式清潔、神轎構件定位與試組裝等精細作業，確保受損文物在安全環境中妥善保存。

台師大文保中心表示，災後文物的處理需在安全環境中進行，首要任務是穩定其結構與材質狀態，避免進一步氧化、變形或生物侵蝕；此次將配合保安寺文物搶救計畫，協助執行災後文物診斷、保存建議、修護規劃與實際修護作業。

此次行動也獲得專業修護單位與多所大學共同支援，張元鳳提到，這次行動不僅是災後搶救，更是文化保存教育實踐的關鍵時刻，當地除了保安寺，還有很多需要關心的文物與災民的生活記憶物，如照片、原住民文物、染織品、史料等，若要確實連結災區需求，需要更多單位投入。

未來台師大美術館與文保中心將持續和文物保存協會合作，推進「保安寺文物修護認養計畫」，並與全台修護教育機構共同建立長期協作機制，讓文化保存能量在學界、民間與地方之間持續流動。

