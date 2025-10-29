「踹桌」委屈？徐榛蔚：不畏外界打壓全力以赴、災區快重建

北市長蔣萬安、花蓮縣長徐榛蔚今出席松山慈祐宮三獻大典暨捐贈儀式，對於日前立委傅崐萁主持災後重建座談會，遭議長張峻衝入會場腳踹桌一事，徐被問會不會不捨傅崐萁？徐僅表示，現大家都在為災後重建努力，希望特別條例能有專款讓光復鄉快重建。

徐榛蔚今天在捐贈儀式致詞時，也意有所指表示，「心安，能就讓我們做事情勇往直前，不畏外界的抹黑、打壓，全力以赴，讓災區趕快重建」。徐更在致詞時感謝國民黨團立委，包括傅崐萁、羅智強、王鴻薇等提出的重建條例，這也是全台灣堰塞湖重建的第一例。

今天是重陽節，松山慈祐宮舉辦「天上聖母重陽飛昇 1038周年三獻大典」，慈祐宮等團體、個人除再捐贈北市消防局高頂及一般型救護車等，也捐贈花蓮光復鄉兩千台冰箱。

徐榛蔚今致詞提到，去年0403大地震時，慈祐宮第一時間捐款花蓮，這次花蓮堰塞湖洪災，慈祐宮也捐款救助，她也再度感謝來自全國各縣市的重型機具，尤其台北市不論特搜警消、重型機具都陸續到光復鄉救災。

活動結束後，徐榛蔚接受媒體問及，是否覺得日前議長衝進座談會踢桌，為傅委員感到捨不得？徐榛蔚說，現在都在努力災後復原重建，國民黨立院黨團提出樺加沙暨堰塞湖特別條例，希望用專款讓光復鄉整個重建復原，讓它趕快能夠恢復。

徐說，重建工作非常冗長，她更希望中央能對馬太鞍溪上游堰塞湖的危機依舊存在，這個問題依舊存在，趕快提出解決方案，否則光復鄉親重建家園，若真要安身立命，還是呼籲中央能正視堰塞湖存在的問題。

台北市長蔣萬安今天也被堵訪，是否北北桃說好不加碼普發現金？蔣萬安則沒有回應。

商品推薦