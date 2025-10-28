快訊

還有機會！大樂透頭獎連12摃 周五獎金上看4.8億元

川普APEC玩「快閃」舞台留給習近平 專家：美做錯一事反幫了大陸

花蓮光復鄉洪災佛教界發放慰助金 6歲小沂獲贈20萬元補助

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
佛教界28日上午在光復高商舉行「關懷花蓮馬太鞍溪堰塞湖受災戶慰助金發放活動」。圖／屏東縣佛教會提供
佛教界28日上午在光復高商舉行「關懷花蓮馬太鞍溪堰塞湖受災戶慰助金發放活動」。圖／屏東縣佛教會提供

今年9月光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流釀成嚴重災情，台灣佛教總會、中華佛教比丘尼協進會及屏東縣佛教會共同發起募資，共募集了1180萬元善款與物資送到花蓮，28日上午在光復高商舉行「關懷花蓮馬太鞍溪堰塞湖受災戶慰助金發放活動」。

活動現場人潮綿延近3公里，除了給予罹難與失聯者家屬每人3萬元、受災戶每戶5000元慰助金外，中台禪寺瑞光禪寺也在現場提供1200份熱騰騰的便當，皂福公司也捐贈百箱洗衣精，讓受災戶備感溫馨。

一名受災民眾哽咽地說，「那天洪水來得又快又猛，家被沖走、親人也回不來，心裡真的快撐不下去，很感謝佛教界的幫助。」另一名家屬說，「這麼多法師們親自到場關懷祝福，很感謝世上還有那麼多溫柔的力量在守護著我們。」

在眾多令人鼻酸的災難故事中，年僅6歲的「小沂」奇蹟獲救，成為災區最動人的希望象徵。洪水暴漲之際，是姑姑與姑丈奮力將她托上屋頂橫樑，使她得以倖存，被困2天2夜後，終被搜救人員尋獲。

3名長老法師宏安長老尼、常露長老尼與釋見引法師深受感動，特別捐贈20萬元作為小沂的生活與教育補助，並親贈布偶，安撫其幼小心靈。小沂抱著布偶童言童語地說：「我要像姑姑一樣勇敢！」讓現場眾人動容。

宏安長老尼說，孩子能平安，就是最大的福報。常露長老尼表示，苦難中倖存，更顯慈悲的力量。釋見引法師則說，願這份力量，能陪伴孩子走過陰霾，迎向光明。

另外10月初釋見引法師已率領義工團，於佛祖街百年古剎保安寺協助清除厚重的淤泥，成為「鏟子超人」中一群；花蓮縣議長張峻也代表地方感謝這份援助，強調佛教界帶來的不僅是物質支持，更是重建生活最重要的精神力量。

佛教界28日上午在光復高商舉行「關懷花蓮馬太鞍溪堰塞湖受災戶慰助金發放活動」。圖／屏東縣佛教會提供
佛教界28日上午在光復高商舉行「關懷花蓮馬太鞍溪堰塞湖受災戶慰助金發放活動」。圖／屏東縣佛教會提供
佛教界28日上午在光復高商舉行「關懷花蓮馬太鞍溪堰塞湖受災戶慰助金發放活動」，有受災戶忍不住落淚。圖／屏東縣佛教會提供
佛教界28日上午在光復高商舉行「關懷花蓮馬太鞍溪堰塞湖受災戶慰助金發放活動」，有受災戶忍不住落淚。圖／屏東縣佛教會提供
佛教界28日上午在光復高商舉行「關懷花蓮馬太鞍溪堰塞湖受災戶慰助金發放活動」，6歲「小沂」獲贈20萬元補助金。圖／屏東縣佛教會提供
佛教界28日上午在光復高商舉行「關懷花蓮馬太鞍溪堰塞湖受災戶慰助金發放活動」，6歲「小沂」獲贈20萬元補助金。圖／屏東縣佛教會提供

堰塞湖 花蓮

延伸閱讀

花蓮燕子口堰塞湖擴大引流奏效 水位未隨雨量上升

愛心物資跑哪去？光復鄉災民怨沒收到 花蓮縣府挨轟卸責回應了

馬太鞍溪上游降雨曲線平緩 監控堰塞湖與下游水位

張峻帶人衝光復鄉座談踹桌 傅崐萁：議長帶頭動粗是民主之恥

相關新聞

燕子口堰塞湖溢流加大壩體恐潰決 林保署急淨空籲勿入河道

林業及自然保育署今天持續降挖燕子口堰塞湖壩體，加上下午4時起因上游持續降雨，導致壩體原滲流處水量擴大並進一步沖刷壩體，可...

花蓮光復鄉洪災佛教界發放慰助金 6歲小沂獲贈20萬元補助

今年9月光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流釀成嚴重災情，台灣佛教總會、中華佛教比丘尼協進會及屏東縣佛教會共同發起募資，共募集了11...

花蓮燕子口堰塞湖擴大引流奏效 水位未隨雨量上升

花蓮目前有2個堰塞湖，林業及自然保育署花蓮分署表示，燕子口堰塞湖經過持續降挖引流，洪斷面擴大為20平方公尺，儘管上游下大...

愛心物資跑哪去？光復鄉災民怨沒收到 花蓮縣府挨轟卸責回應了

花蓮馬太鞍堰塞湖洪災重創光復、鳳林等地，許多災民家中家具、電器被大水沖走。災後各界愛心不斷湧入，公益團體陸續捐贈電鍋、冰...

踹傅崐萁桌子遭提告 張峻：為了災民被告很值得

國民黨立委傅崐萁昨天在光復鄉舉辦堰塞湖災區重建座談會，議長張峻不滿未被通知，直接進場踢傅崐萁的桌子，傅批張帶頭動粗是民主...

光復災民被擋座談會門外抗議 傅崐萁：沒有場地容納8千600名災民

國民黨立委傅崐萁、鄭天財與縣府團隊，昨天光復鄉大華活動中心舉行「重建特別條例座談會」，許多災民卻被擋在門外抗議。傅崐萁今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。