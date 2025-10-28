花蓮光復鄉洪災佛教界發放慰助金 6歲小沂獲贈20萬元補助

今年9月光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流釀成嚴重災情，台灣佛教總會、中華佛教比丘尼協進會及屏東縣佛教會共同發起募資，共募集了1180萬元善款與物資送到花蓮，28日上午在光復高商舉行「關懷花蓮馬太鞍溪堰塞湖受災戶慰助金發放活動」。

活動現場人潮綿延近3公里，除了給予罹難與失聯者家屬每人3萬元、受災戶每戶5000元慰助金外，中台禪寺瑞光禪寺也在現場提供1200份熱騰騰的便當，皂福公司也捐贈百箱洗衣精，讓受災戶備感溫馨。

一名受災民眾哽咽地說，「那天洪水來得又快又猛，家被沖走、親人也回不來，心裡真的快撐不下去，很感謝佛教界的幫助。」另一名家屬說，「這麼多法師們親自到場關懷祝福，很感謝世上還有那麼多溫柔的力量在守護著我們。」

在眾多令人鼻酸的災難故事中，年僅6歲的「小沂」奇蹟獲救，成為災區最動人的希望象徵。洪水暴漲之際，是姑姑與姑丈奮力將她托上屋頂橫樑，使她得以倖存，被困2天2夜後，終被搜救人員尋獲。

3名長老法師宏安長老尼、常露長老尼與釋見引法師深受感動，特別捐贈20萬元作為小沂的生活與教育補助，並親贈布偶，安撫其幼小心靈。小沂抱著布偶童言童語地說：「我要像姑姑一樣勇敢！」讓現場眾人動容。

宏安長老尼說，孩子能平安，就是最大的福報。常露長老尼表示，苦難中倖存，更顯慈悲的力量。釋見引法師則說，願這份力量，能陪伴孩子走過陰霾，迎向光明。

另外10月初釋見引法師已率領義工團，於佛祖街百年古剎保安寺協助清除厚重的淤泥，成為「鏟子超人」中一群；花蓮縣議長張峻也代表地方感謝這份援助，強調佛教界帶來的不僅是物質支持，更是重建生活最重要的精神力量。 佛教界28日上午在光復高商舉行「關懷花蓮馬太鞍溪堰塞湖受災戶慰助金發放活動」。圖／屏東縣佛教會提供 佛教界28日上午在光復高商舉行「關懷花蓮馬太鞍溪堰塞湖受災戶慰助金發放活動」，有受災戶忍不住落淚。圖／屏東縣佛教會提供 佛教界28日上午在光復高商舉行「關懷花蓮馬太鞍溪堰塞湖受災戶慰助金發放活動」，6歲「小沂」獲贈20萬元補助金。圖／屏東縣佛教會提供

