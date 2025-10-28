燕子口堰塞湖溢流加大壩體恐潰決 林保署急淨空籲勿入河道

林業及自然保育署今天持續降挖燕子口堰塞湖壩體，加上下午4時起因上游持續降雨，導致壩體原滲流處水量擴大並進一步沖刷壩體，可能造成壩體破壞或潰決，引發立霧溪下游水位抬升。林保署已緊急發布通報單及CBS簡訊，通知下游河道淨空，人員不要進入河道活動。

林保署花蓮分署表示，壩體破壞或潰決是持續降壩引流的預期結果，目前堰塞湖水位已於50分鐘內降低9公分，工作團隊持續嚴密監測，審慎評估，為確保人員安全，稍早施工團隊與機具已全數撤離至安全地區。 燕子口堰塞湖壩體因降挖與持續降雨，可能造成壩體破壞或潰決，引發立霧溪下游水位抬升。林保署已緊急通知下游河道淨空，人員不要進入河道活動。圖／林保署花蓮分署提供 燕子口堰塞湖壩體因降挖與持續降雨，可能造成壩體破壞或潰決，引發立霧溪下游水位抬升。林保署已緊急通知下游河道淨空，人員不要進入河道活動。圖／林保署花蓮分署提供

