花蓮燕子口堰塞湖擴大引流奏效 水位未隨雨量上升

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
燕子口堰塞湖經過持續降挖引流，洪斷面擴大為20平方公尺，儘管上游下大雨，不過水位未明顯上升，代表開挖引流奏效。圖／林保署花蓮分署提供
燕子口堰塞湖經過持續降挖引流，洪斷面擴大為20平方公尺，儘管上游下大雨，不過水位未明顯上升，代表開挖引流奏效。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮目前有2個堰塞湖，林業及自然保育署花蓮分署表示，燕子口堰塞湖經過持續降挖引流，洪斷面擴大為20平方公尺，儘管上游下大雨，不過水位未明顯上升，代表開挖引流奏效。另馬太鞍溪堰塞湖水位沒有明顯變化。

為加速降低燕子口堰塞湖水位與蓄水量，施工團隊今天持續降挖壩體與擴大引流，因已擴大施工便道及作業空間，除原本2台300噸級挖土機持續作業，今再增派2台500噸級大型挖土機進場，目前已將原深寬約2乘2公尺的深槽線擴挖為4乘5公尺，讓整體通洪斷面由原本的4平方公尺擴大為20平方公尺。

林保署表示，今天燕子口堰塞湖水位高程為266.41公尺，湖水面積約10.8公頃，蓄水量約188萬噸。今日堰塞湖上游下雨，且雨量不小，但水位並未明顯上升，顯示開挖並擴大深槽線引流策略奏效，至少在上游下雨時堰塞湖水位並未高漲。後續若壩體穩定，仍會持續降挖與引流，逐步降低壩頂溢流高程，以停止目前由隧道溢流的狀態。

花蓮分署提醒，堰塞湖引流期間，立霧溪燕子口以下至出海口沿線溪床水位可能上升，請民眾切勿進入河道活動；另台8線靳珩隧道西口（燕子口步道西口）以東至魯丹橋路段仍維持人車進入管制，請配合現場人員指引。

另外，根據花蓮分署今天監測顯示，馬太鞍溪堰塞湖水位高程1019.6公尺，湖區面積12.6公頃，蓄水量為149.8萬噸，溢流破壞後至今水位高程已下降119.4公尺；水位無明顯變化，蓄水量降至溢流前的1.6%。水流無異狀，持續從溢流口穩定流出。

堰塞湖潰決後，天然壩體積約1.1億立方公尺，目前溢流口下游坡度平緩，無潰決跡象；溢流口左岸尚有約1億立方公尺的土砂堆積在坡面，僅崩崖陡坡局部崩塌，無明顯整體邊坡滑動跡象 。

目前馬太鞍溪上游集水區未來48小時累積雨量為34.0毫米，低於黃色警戒值200毫米，降雨曲線平緩，林保署將持續密切監控堰塞湖與下游河道水位，依據警戒機制及時發布災害預警。

馬太鞍溪堰塞湖目前水位高程1019.6公尺，湖區面積12.6公頃，蓄水量為149.8萬噸，水位無明顯變化。圖／林保署花蓮分署提供
馬太鞍溪堰塞湖目前水位高程1019.6公尺，湖區面積12.6公頃，蓄水量為149.8萬噸，水位無明顯變化。圖／林保署花蓮分署提供
燕子口堰塞湖經過持續降挖引流，水從魯丹橋溢流。圖／林保署花蓮分署提供
燕子口堰塞湖經過持續降挖引流，水從魯丹橋溢流。圖／林保署花蓮分署提供
為加速降低燕子口堰塞湖水位與蓄水量，施工團隊今天持續降挖壩體與擴大引流，除原本2台300噸級挖土機持續作業，今再增派2台500噸級大型挖土機進場。圖／林保署花蓮分署提供
為加速降低燕子口堰塞湖水位與蓄水量，施工團隊今天持續降挖壩體與擴大引流，除原本2台300噸級挖土機持續作業，今再增派2台500噸級大型挖土機進場。圖／林保署花蓮分署提供
燕子口堰塞湖經過持續降挖引流，水從魯丹橋溢流。圖／林保署花蓮分署提供
燕子口堰塞湖經過持續降挖引流，水從魯丹橋溢流。圖／林保署花蓮分署提供

堰塞湖 花蓮 燕子口 馬太鞍溪

