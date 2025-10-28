燕子口堰塞湖續降挖 大型挖土機進場增加通洪斷面
林保署表示，加速降低燕子口堰塞湖水位與蓄水量，今天持續降挖壩體擴大引流，增派2台500噸級大型挖土機進場擴挖深槽線，整體通洪斷面由原本的4平方公尺擴大為20平方公尺。
林業及自然保育署花蓮分署今天表示，燕子口堰塞湖除原本2台300噸級挖土機持續作業，因已擴大施工便道及作業空間，今天得以再增派2台500噸級大型挖土機進場，目前已將原深寬約2乘2公尺的深槽線擴挖為4乘5公尺，讓整體通洪斷面由原本的4平方公尺擴大為20平方公尺。
林業保育署說明，今天堰塞湖水位高程為266.41公尺，湖水面積約10.8公頃，蓄水量約188萬噸。由於今日堰塞湖上游下雨，且雨量不小，但水位並未明顯上升，顯示開挖並擴大深槽線引流策略奏效，至少在上游下雨時堰塞湖水位並未高漲。
後續若壩體穩定，仍會持續降挖與引流，逐步降低壩頂溢流高程，終止目前由靳珩隧道溢流的狀態。
林業保育署花蓮分署提醒，堰塞湖引流期間，立霧溪燕子口以下至出海口沿線溪床水位可能上升，籲請民眾切勿進入河道活動。
另外，台8線靳珩隧道西口（燕子口步道西口）以東至魯丹橋路段仍維持人車進入管制，請配合現場人員指引，共同確保安全。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
