愛心物資跑哪去？光復鄉災民怨沒收到 花蓮縣府挨轟卸責回應了

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮光復災民近日質疑縣府發放愛心家電太慢，縣府強調，大型家電本周起分批宅配到府，請鄉親耐心等候。圖／花蓮縣政府提供
花蓮馬太鞍堰塞湖洪災重創光復、鳳林等地，許多災民家中家具、電器被大水沖走。災後各界愛心不斷湧入，公益團體陸續捐贈電鍋、冰箱、洗衣機等家電，但災民近日抱怨「公告很多，家電卻沒看到」，質疑縣府發放太慢。縣府強調，大型家電本周起分批宅配到府，請鄉親耐心等候。

有災民在群組反映，善心團體多次公開宣布捐贈家電給縣府，但至今災後已滿35天，仍未見家電送達，讓人懷疑物資是否卡關。

花蓮縣議長張峻指出，聽聞縣府官員回覆「縣府一切行動受議會監督」，讓人誤以為議會阻擋物資發放，這完全顛倒是非，強調議會從未要求或核准縣府募集、發放任何物資，也不會介入行政作業。

張峻批評，若縣府有心，該做的事情自然做得起來；若無心，再多推託也掩飾不了「沒作為」的事實；呼籲縣府應加快腳步，讓善心資源盡快送達需要的災民手中。

對於外界質疑，縣府表示，經查該回覆出自中區服務中心林姓副主任，為求解答民眾疑惑，其於下班時間在社群平台留言說明縣府依法行政、依程序配送原則，並非代表縣府正式立場。引發社會誤解，縣府已虛心檢討，並強調將加強內部溝通，避免類似情形再度發生。

縣府說明，愛心家電分為大型及小型兩類，大型家電包括冰箱、洗衣機、瓦斯爐、電視等，由各公益團體依下訂與出廠進度陸續出貨，採「宅配到府」方式，並以「每一受災門牌地址優先一組」為原則。縣府依各鄉鎮公所整理的受災戶名冊，分批通知配送，目前部分家電已開始出貨，預計本周起將有災戶陸續收到。

至於小型家電部分，縣府指出，目前已有電鍋、電風扇等4款用品到貨並開始發放，符合資格但尚未領取者，可持相關證明至公所一樓領取，其餘品項將視到貨情形再行通知。呼籲鄉親留意公所公告，並感謝各界善心團體與企業捐助，協助災民度過重建復原階段。

縣府強調，愛心資源分配秉持公平、公正、公開原則，將持續與公益團體合作，依受災名冊逐戶配送，確保每一位受災戶都能領到實質幫助，早日恢復生活。

花蓮縣府指出，目前已有電鍋、電風扇等4款用品到貨並開始發放，符合資格但尚未領取者，可持相關證明至光復鄉公所領取。圖／花蓮縣政府提供
堰塞湖 花蓮 張峻 災民

