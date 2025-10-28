馬太鞍溪上游降雨曲線平緩 監控堰塞湖與下游水位

林保署今天表示，馬太鞍溪上游集水區未來48小時累積雨量為34公釐，低於黃色警戒值200公釐，降雨曲線平緩，持續密切監控堰塞湖與下游河道水位，依警戒機制及時發布預警。

林業及自然保育署花蓮分署表示，根據今天監測顯示，馬太鞍溪堰塞湖水位高程1019.6公尺，湖區面積12.6公頃，蓄水量為149.8萬噸，溢流破壞後至今水位高程已下降119.4公尺。自10月1日至28日水位無明顯變化，蓄水量降至溢流前的1.6%。水流無異狀，持續從溢流口穩定流出。

林保署花蓮分署表示，堰塞湖潰決後，天然壩體積約1.1億立方公尺，目前溢流口下游坡度平緩（6度），無潰決跡象；溢流口左岸還有約1億立方公尺的土砂堆積在坡面，9月25日至10月28日僅崩崖陡坡局部崩塌，無明顯整體邊坡滑動跡象 。

花蓮分署指出，目前馬太鞍溪上游集水區未來48小時累積雨量為34公釐，低於黃色警戒值200公釐，將持續密切監控堰塞湖與下游河道水位，依據警戒機制及時發布災害預警。

