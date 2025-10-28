快訊

踹傅崐萁桌子遭提告 張峻：為了災民被告很值得

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
國民黨立委傅崐萁昨在光復鄉舉辦災後重建特別條例座談會，議長張峻衝進場踢桌，怒喊「為什麼沒有通知？欺負光復人」，傅崐萁回嗆「現行犯暴力行為馬上提告」。圖／讀者提供
國民黨立委傅崐萁昨在光復鄉舉辦災後重建特別條例座談會，議長張峻衝進場踢桌，怒喊「為什麼沒有通知？欺負光復人」，傅崐萁回嗆「現行犯暴力行為馬上提告」。圖／讀者提供

國民黨立委傅崐萁昨天在光復鄉舉辦堰塞湖災區重建座談會，議長張峻不滿未被通知，直接進場踢傅崐萁的桌子，傅批張帶頭動粗是民主之恥，今天按鈴提告。張峻表示，被提告自己並不在意，尊重傅崐萁提告的權利，「為了災民踹這一腳，被告很值得」。

昨天有上百名光復鄉災民集結，不少民眾在會場外抗議要求進入，卻被警方擋在門外，隨後張峻抵達，一進會場立刻走到台前，抬右腳用力踹傅崐萁的桌子，怒喊「為什麼沒有通知？欺負光復人是不是？」傅崐萁立刻站起來回嗆，「國會在這裡開會，誰欺負光復人」、「黑道、現行犯，抓起來」、「現場踢桌子暴力行為馬上提告」。

傅崐萁今天在律師陪同下，前往花蓮地檢署按鈴控告張峻6項罪名，表示不容許不法之徒在光天化日之下，用暴力相向的方式破壞民主法治。

張峻回應，昨天現場很多民眾、媒體都有錄影，證據會說話，沒有對傅崐萁有暴力舉動，傅崐萁提告的那6項自己不在意；但傅崐萁在現場抹黑他及災民為黑道、流氓、幫派、民主之恥等子虛烏有、不實內容的妨害名譽部份，一定會收集證據反告傅崐萁，「最不配講民主的就是傅崐萁」。

張峻表示，自己是光復人，是光復居民選出的民意代表，這麼重要的會議，竟然完全沒有收到通知，看到傅崐萁如此粗暴對待災民，「這一腳是替外面那麼多災民踢的」。他說，尊重傅崐萁提告，「但為了災民，踹這一腳被告很值得」。

張峻認為，自己根本沒有碰到傅崐萁，且他從頭到尾沒加入幫派、也沒當過流氓，從傅崐萁口中講別人民主之恥覺得很好笑。

國民黨立委傅崐萁昨天在光復鄉舉辦堰塞湖災區重建座談會，有上百名光復鄉災民在會場外抗議要求進入，卻被警方擋在門外。記者王思慧／攝影
國民黨立委傅崐萁昨天在光復鄉舉辦堰塞湖災區重建座談會，有上百名光復鄉災民在會場外抗議要求進入，卻被警方擋在門外。記者王思慧／攝影
立委傅崐萁在律師陪同下，前往花蓮地檢署按鈴控告張峻6項罪名，表示不容許不法之徒在光天化日之下，用暴力相向的方式破壞民主法治。記者王思慧／攝影
立委傅崐萁在律師陪同下，前往花蓮地檢署按鈴控告張峻6項罪名，表示不容許不法之徒在光天化日之下，用暴力相向的方式破壞民主法治。記者王思慧／攝影

堰塞湖 花蓮 傅崐萁 張峻

