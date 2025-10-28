光復災民被擋座談會門外抗議 傅崐萁：沒有場地容納8千600名災民

國民黨立委傅崐萁、鄭天財與縣府團隊，昨天光復鄉大華活動中心舉行「重建特別條例座談會」，許多災民卻被擋在門外抗議。傅崐萁今天表示，沒有一個場地能容納全部8600多名災民，這次是光復鄉公所邀請村里鄰長將民眾意見表達出來，尊重地方的通知。

昨天光復鄉約百名災民不滿未接獲座談會開會通知，集結到大華活動中心外抗議，要求進入會場表達意見，卻被警方擋在門外，讓許多災民很憤怒。

傅崐萁指出，昨天的座談會是為了廣大8600多位災民，殷殷期盼要盡快通過救助方案，在7月的丹娜絲颱風，台南、嘉義都受到相當大的重創，也在立法院第一時間支持重建條例，救援嘉南的鄉親，行政院提出560億重建條例，自己要求提升到600億，讓所有的救災的工作盡快進行。

針對如何通知災民，傅崐萁問，「請問8600人可以在哪裡開會，在哪一個會議場所能夠開？」，這次在大華村活動中心，主要是村里鄰長接收民眾不斷陳情，請他們與鄉公所盡快的把地方所有反應的情況能讓大家瞭解，光復鄉公所通知村里鄰長、部落領袖頭目，自己尊重地方的通知。

傅崐萁表示，要通知全部8600人可能鄉公所也沒有這個能力，民主法治的社會，不必用這麼刁鑽的方式，正常開大門走大路，就是在基層天天聽到民眾的聲音，把災民實際的情況表達出來，他強調暴力的行為就是暴力，不要用任何方式跟理由詮釋。 昨天光復鄉約百名災民不滿未接獲座談會開會通知，集結到大華活動中心外抗議，要求進入會場表達意見，卻被警方擋在門外。記者王思慧／攝影

