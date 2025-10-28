快訊

上億筆Gmail密碼遭外洩 專家曝3大急救方法、密碼「安全」字元數

桃猿封王7-11喊恭喜！優惠品項一次看 網笑：統一真的很樂天

非洲豬瘟爆發後「關鍵獸醫佐」出國了 中市府證實：已出境尚未返國

光復災民被擋座談會門外抗議 傅崐萁：沒有場地容納8千600名災民

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
立委傅崐萁今天表示，沒有一個場地能容納全部8600多名災民，這次是光復鄉公所邀請村里鄰長將民眾意見表達出來，尊重地方的通知。記者王思慧／攝影
立委傅崐萁今天表示，沒有一個場地能容納全部8600多名災民，這次是光復鄉公所邀請村里鄰長將民眾意見表達出來，尊重地方的通知。記者王思慧／攝影

國民黨立委傅崐萁、鄭天財與縣府團隊，昨天光復鄉大華活動中心舉行「重建特別條例座談會」，許多災民卻被擋在門外抗議。傅崐萁今天表示，沒有一個場地能容納全部8600多名災民，這次是光復鄉公所邀請村里鄰長將民眾意見表達出來，尊重地方的通知。

昨天光復鄉約百名災民不滿未接獲座談會開會通知，集結到大華活動中心外抗議，要求進入會場表達意見，卻被警方擋在門外，讓許多災民很憤怒。

傅崐萁指出，昨天的座談會是為了廣大8600多位災民，殷殷期盼要盡快通過救助方案，在7月的丹娜絲颱風，台南、嘉義都受到相當大的重創，也在立法院第一時間支持重建條例，救援嘉南的鄉親，行政院提出560億重建條例，自己要求提升到600億，讓所有的救災的工作盡快進行。

針對如何通知災民，傅崐萁問，「請問8600人可以在哪裡開會，在哪一個會議場所能夠開？」，這次在大華村活動中心，主要是村里鄰長接收民眾不斷陳情，請他們與鄉公所盡快的把地方所有反應的情況能讓大家瞭解，光復鄉公所通知村里鄰長、部落領袖頭目，自己尊重地方的通知。

傅崐萁表示，要通知全部8600人可能鄉公所也沒有這個能力，民主法治的社會，不必用這麼刁鑽的方式，正常開大門走大路，就是在基層天天聽到民眾的聲音，把災民實際的情況表達出來，他強調暴力的行為就是暴力，不要用任何方式跟理由詮釋。

昨天光復鄉約百名災民不滿未接獲座談會開會通知，集結到大華活動中心外抗議，要求進入會場表達意見，卻被警方擋在門外。記者王思慧／攝影
昨天光復鄉約百名災民不滿未接獲座談會開會通知，集結到大華活動中心外抗議，要求進入會場表達意見，卻被警方擋在門外。記者王思慧／攝影

堰塞湖 花蓮 傅崐萁

延伸閱讀

傅崐萁告張峻6罪批暴力破壞民主法治 張峻反控抹黑造謠

張峻踹桌怒罵傅崐萁 國民黨花蓮縣議會黨團發聲明：譴責暴力

替被忽視的光復人出一口氣！張峻怒踹傅崐萁桌場面火爆

張峻帶人衝光復鄉座談踹桌 傅崐萁：議長帶頭動粗是民主之恥

相關新聞

光復災民被擋座談會門外抗議 傅崐萁：沒有場地容納8千600名災民

國民黨立委傅崐萁、鄭天財與縣府團隊，昨天光復鄉大華活動中心舉行「重建特別條例座談會」，許多災民卻被擋在門外抗議。傅崐萁今...

光復座談火爆 花縣議長張峻踹桌傅崐萁喊告

國民黨立委傅崐萁、鄭天財和花蓮縣府團隊昨在光復鄉舉辦災後重建條例座談會，許多災民、花蓮縣議長張峻不滿未被通知到場抗議，張...

洪災5人失聯 志工助開挖盼奇蹟

花蓮馬太鞍堰塞湖洪災仍有5人下落不明。事發迄今逾1個月，消防救災人員退場，失聯者家屬只能找志工幫忙繼續挖土，持續在滿是砂...

燕子口堰塞湖危機未解 花蓮大天祥地區明天停班停課

太魯閣燕子口堰塞湖造成台8線中橫公路東段交通管制，靳珩隧道西口（燕子口步道西口）以東至魯丹橋路段，維持人車進入管制。花蓮...

張峻踹桌怒罵傅崐萁 國民黨花蓮縣議會黨團發聲明：譴責暴力

今天在光復鄉舉辦的「堰塞湖災區重建座談會」發生火爆衝突，國民黨花蓮縣議會黨團發聲明，指出議長張峻率眾衝入會場，更公然抬腳...

為堰塞湖溢流災情募款...賑災基金會24日關帳 累計捐款13.9億元

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，賑災基金會9月25日啟動募款專案，募款為期一個月，至10月24日午夜關帳，累計募得比數逾31...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。