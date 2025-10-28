光復座談火爆 花縣議長張峻踹桌傅崐萁喊告
國民黨立委傅崐萁、鄭天財和花蓮縣府團隊昨在光復鄉舉辦災後重建條例座談會，許多災民、花蓮縣議長張峻不滿未被通知到場抗議，張峻更直接衝進場內踢傅崐萁的桌子，場面火爆。事後張峻發文表示，那一腳是為被忽視的光復人出一口氣；傅崐萁則喊告，還批張峻帶頭動粗是民主之恥。
張峻和傅崐萁勢如水火，傅今年遭遇罷免挑戰，張也是罷傅要角，昨再度槓上互嗆。
馬太鞍溪堰塞湖潰壩災後重建特別條例座談會昨在光復鄉大華活動中心舉行，未見縣長徐榛蔚出席，縣府回應，有派代理秘書長饒忠代表。
座談會現場上百名光復鄉災民集結，不少民眾在會場外抗議，要求進入，卻被警方擋在門外，隨後張峻抵達，災民拍手歡迎，張帶領部分災民突破警察人牆進入。
張峻一進會場立刻走到台前，抬右腳用力踹傅崐萁的桌子，怒喊「為什麼沒有通知？欺負光復人是不是？」、「不要臉的東西，太過分了」，只邀親傅議員出席。
傅崐萁立刻站起來回嗆，「國會在這裡開會，誰欺負光復人」、「黑道、現行犯，抓起來」、「今天有錄影，現場踢桌子暴力行為馬上提告」。
災民們見狀在場外大喊「出來」、「我們是災民，我們要發聲」，更試圖擠進會場，場面混亂，因群眾的呼喊聲與拍打門窗聲，會議一度暫停。
張峻隨後第二次入場，坐在傅崐萁對面發言，張質疑國會辦公室辦座談會，為何都是縣府的人參與，他是光復災民為何不能參加？
「我踹的不是人，是桌子。那一腳，是替所有被排除在外、被忽視的光復人出的一口氣。」張峻也宣布，明年度縣府總預算已要求退回重編，要求縣府將重建計畫及經費編入明年總預算，他將為災區民眾發聲。
傅崐萁辦公室事後發新聞稿指出，開會通知早就透過鄉鎮村里長發給災民，因場地有限，事先請村里長統計代表出席人數，張峻辦公室先說沒接到開會通知，又帶數十人到場外叫囂，施暴過程先出腳狠踹桌子重擊傅崐萁胸部，接著出拳強抓傅的手臂，叫罵作秀，延誤座談會進行。
國民黨花蓮縣議會黨團也發聲明，指張峻粗暴舉動踐踏民主程序，嚴重損害議會形象與尊嚴。
